На выборах в Израиле лидирует блок Нетаньяху

По прогнозам партия "Ликуд" вместе с лидером, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, может получить 61 депутатский мандат, чего вполне достаточно для создания коалиции. Такие данные обнародовали экзит-полы, передает Аljazeera.

Биньямин Нетаньяху - фото из открытых источников

По данным предварительных опросов, "Ликуд" может набрать 31-33 мандата, "Шас" 8-9 мандатов, "Религиозный сионизм" и "Яадут а-тора" - по 6-7 мандатов, партия "Ямина" — 7-8 мандатов.

Кроме национального, однозначную победу Нетаньяху прогнозируют экзит-полы телеканалов "Кешет-12" и "Решет-13". На предыдущих выборах правые и левые партии получали одинаковое количество мандатов, что мешало сформировать правительство.

Напомним, Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса. Производителем препарата стала компания Pfizer. Вакцину доставили самолетом из Брюсселя. Всего партия содержит 100 тысяч доз лекарственного средства.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже высказал желания опробовать вакцину на себе — он вызвался первым сделать прививку и проверить, насколько эффективным является вещество на себе. Впрочем, дата начала массовой вакцинации израильтян пока не оглашается. Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании началась кампания по вакцинации против Covid-19. Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю ей исполнится 91 год. Первым привитым мужчиной стал 81-летний мужчина Уильям Шекспир. Всего Британия закупила 40 млн доз. Жители Чехии ждут вакцину от Covid-19 уже в январе. Известно, что с начала года в Чехии начнут прививать пожилых людей и группы риска по здоровью, далее медработников и учителей. Для всех предусмотрена бесплатная вакцинация за счёт страховки и страховых выплат. Чешское правительство заказало вакцины у Astra Zeneca, BioNTech и Pfizer, а также вакцины у Johnson & Johnson для 5,5 миллиона человек у на сумму 1,8 миллиарда чешских крон (2,34 млрд грн) по совместному соглашению со странами ЕС и ведет переговоры с другими производителями.

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