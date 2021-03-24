logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.03.2021

BTC/USD

54557.89

ETH/USD

1687.01

LTC/USD

192.59

НБУ 24.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир На выборах в Израиле лидирует блок Нетаньяху
commentss НОВОСТИ Все новости

На выборах в Израиле лидирует блок Нетаньяху

22 марта в Израиле состоялись четвертые за два года парламентские выборы

сегодня, 05:15
Автор:

Ольга Чародий

По прогнозам  партия "Ликуд" вместе  с лидером,  с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, может получить  61 депутатский мандат, чего вполне достаточно для создания коалиции.   Такие данные обнародовали экзит-полы, передает Аljazeera.

На выборах в Израиле лидирует блок Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху - фото из открытых источников

По данным предварительных опросов,   "Ликуд" может набрать  31-33 мандата, "Шас" 8-9 мандатов, "Религиозный сионизм" и "Яадут а-тора"  -  по 6-7 мандатов, партия "Ямина" — 7-8 мандатов.

Кроме национального, однозначную победу  Нетаньяху прогнозируют  экзит-полы  телеканалов "Кешет-12" и "Решет-13".  На предыдущих выборах   правые и левые партии получали  одинаковое количество мандатов, что мешало  сформировать правительство.

Напомним, Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса. Производителем препарата стала компания Pfizer. Вакцину доставили самолетом из Брюсселя. Всего партия содержит 100 тысяч доз лекарственного средства.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже высказал желания опробовать вакцину на себе — он вызвался первым сделать прививку и проверить, насколько эффективным является вещество на себе. Впрочем, дата начала массовой вакцинации израильтян пока не оглашается. Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании началась кампания по вакцинации против Covid-19. Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю ей исполнится 91 год. Первым привитым мужчиной стал 81-летний мужчина Уильям Шекспир. Всего Британия закупила 40 млн доз.  Жители Чехии ждут вакцину от Covid-19 уже в январе. Известно, что с начала года в Чехии начнут прививать пожилых людей и группы риска по здоровью, далее медработников и учителей. Для всех предусмотрена бесплатная вакцинация за счёт страховки и страховых выплат. Чешское правительство заказало вакцины у Astra Zeneca, BioNTech и Pfizer, а также вакцины у Johnson & Johnson  для 5,5 миллиона человек у на сумму 1,8 миллиарда чешских крон (2,34 млрд грн) по совместному соглашению со странами ЕС и ведет переговоры с другими производителями.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aljazeera.com/news/2021/3/23/israelis-begin-voting-in-fourth-election-in-three-years
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ