Нарушители карантина: как в других странах наказывают провинившихся политиков

Соблюдение карантинных ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, очень важно. Практически наравне с вакцинацией. Однако что говорить о нарушениях норм простыми людьми, если локдауны часто игнорируют даже политики. "Слово і діло" исследовали, каким образом иностранные власти наказывают своих провинившихся коллег.



Политики многих стран были наказаны за нарушение карантина. Фото: 360tv

Вероятно, карантинные вечеринки являются весьма популярными среди политиков. И речь не только о "слуге народа" Николае Тищенко, который пышно отпраздновал день рождения супруги. Подобным времяпровождением отличились и в Венгрии.

Еще в 2020 году представителя этой страны в Европарламенте Йожефа Сайера задержали на весьма неоднозначном массовом мероприятии. Секс-вечеринка с участием более двух десятков мужчин нарушала все нормы карантина, однако Сайеру это не помешало. Правда, политик пытался удрать, когда появилась полиция, но доблестные правоохранители оказались быстрее. Разумеется, господину Сайеру пришлось подать в отставку. Интересно, что информация о вечеринке появилась уже после этого.

Бывший глава Минздрава Чехии Роман Примула также в карантин решил, что ресторан — лучшее место для встреч. Его принудительно сместили с занимаемой должности, ведь чиновник не признавал нарушения любых ограничений.

Отметились среди тех, кто пренебрегал карантином, и британцы. Так, члена горсовета Ковентри Джона Маттона заметили в офисе прежде, чем он отбыл необходимую 14-дневную изоляцию дома. Также нарушил правила и Нил Фергюсон, являясь при этом советником правительства по вопросам коронавируса. И смех, и грех: политик игнорировал ограничения, рекомендации к введению которых предложил самостоятельно.





Заметили среди нарушителей и советника премьер-министра Великобритании Доминика Камингса. Как объяснил сам чиновник чуть позже, выехать в населенный пункт, находящийся на расстоянии более 460 км от Лондона, его вынудили "исключительные обстоятельства". И хотя его не уволили сразу, Камингс все равно покинул свой пост несколькими месяцами позже.

Еще дальше, чем британец, решил съездить в карантин швед Дэн Элиассон, возглавлявший управление по чрезвычайным ситуациям. Этот чиновник был уволен после рождественской поездки на Канары — ради встречи с дочерью.

В отставку ушел и руководитель Минздрава в Новой Зеландии. Самое интересное, что многие украинцы явно даже не увидят в его "проступках" нарушений. Однако Дэвида Кларка "попросили" с высокого кресла после его участия в велосипедной прогулке, а чуть позже — в семейном пикнике.

Пытались привлечь к ответственности и спикера американского Конгресса Ненси Пелоси. Политика заметили в одном из салонов красоты без защитной маски. Однако Пелоси смогла привести достаточно аргументов в свою пользу — якобы сняла маску на короткий срок, будучи при этом единственным клиентом.

А вот премьер-министру Норвегии так просто за нарушение карантина отделаться не удалось. Эрна Солберг была оштрафована приблизительно на 2300 долларов (20 тыс. норв. крон — ред.) за организацию вечеринки к собственному 60-летнему юбилею.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как нарушивший столичный карантин нардеп Тищенко прокомментировал свои действия.

Также на портале вы можете узнать, могут ли, по мнению экспертов, Николая Тищенко выгнать из фракции "Слуга народа".

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