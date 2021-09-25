«Нашла коса на камень»: между Францией и РФ назревает новый конфликт – что не поделили в этот раз

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на недавней встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что, если в африканской Республике Мали будет развернута группа ЧВК "Вагнер", то это повлечет серьезные последствия для России. Что происходит в Мали? Почему возник конфликт между французами и россиянами? К чему может привести заход туда ЧВК Вагнера? Ответы на эти вопросы портал "Комментарии" искал с помощью кандидата политических наук, преподавателя Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, сооснователя Центра исследования Африки – Александра Мишина.

Конфликт в Мали Фото из открытых источников

В малийском обществе существует достаточно высокий градус антифранцузских настроений, который связан с негативными воспоминаниями о колониальном прошлом

По словам эксперта, в Республике Мали продолжает развиваться глубокий военно-политический кризис, и ситуация демонстрирует тенденцию к ухудшению.

"За последние 13 месяцев в республике произошли два государственных переворота, которые дирижировались группой военных во главе с командиром батальона сил быстрого реагирования Ассими Гоита. В ходе первого переворота в августе 2020 года был свергнут президент Ибрагим Бубукар Кейта, чья власть была расшатана продолжительными акциями народных протестов в Бамако. До января 2021 года управление страной на себя взяла военная хунта Национальный комитет спасения народа с подачи которой были назначены временный президент Ба Н’Дау и создан временный парламент – Национальный переходный совет во главе с соратником Гоиты Маликом Диау. Действуя по суданскому сценарию, военная хунта согласовала в апреле 2021 года Хартию переходного процесса и План действий на переходной период, предусматривающие передачу власти гражданским лицам в течение 18 месяцев", – рассказал Александр Мишин.

На 27 февраля 2022 года намечены выборы президента. В них запрещено участвовать главе переходного процесса, вице-президенту и премьер-министру переходного периода. Гарантом данного процесса выступает субрегиональная организация ЭКОВАС.

"Однако 24 мая 2021 года произошел новый государственный переворот, в ходе которого Ассими Гоита устранил временного президента Ба Н’Дау, с которым у него назрел личный конфликт из-за несогласованных кадровых перестановок. Фактически Гоита узурпировал власть, но обещает, что Хартия переходного процесса будет действовать. В июле во время празднования Ид аль-адха на Гоиту было совершено неудачное покушение, что указывает на наличие непримиримой оппозиции по отношению к правительству военных. Нет уверенности, что Гоита и его команда передадут власть гражданскому правительству и окончательно сойдут с политической сцены", – поясняет эксперт.

В целом, по его словам, военное правительство не способно решить насущные проблемы, особенно в сфере борьбы с терроризмом. На севере и в центре Мали продолжают действовать террористические организации, аффилированные с ИГИЛ и "Аль-Каидой", такие как "Западноафриканская провинция "Исламского государства", "Исламское государство" в Большой Сахаре", "Джамаат нусрат аль-ислам валь-муслимин".

Комментируя французский фактор в Мали в целом и возможный выход французских сил оттуда, в частности, Александр Мишин отметил, что в малийском обществе существует достаточно высокий градус антифранцузских настроений, который связан с негативными воспоминаниями о колониальном прошлом, и попытках вмешиваться в дела страны в период независимости. При этом как известно в Мали достаточно долгое время реализовывался социалистический эксперимент, что оставило свой отпечаток в массовых настроениях. После майского переворота 2021 года стало ясно, что Ассими Гоита готов вступить в переговоры с лидерами террористических групп, с которыми в том числе воевала Франция в рамках военной операции "Бархан". Подобная инициатива нивелирует философию французской борьбы с террористами, и по этой причине президент Франции Эммануэль Макрон решил сменить формат присутствия французских военных в стране.

"Париж не полностью уходит из Мали, но вместо операций по контролю над освобожденными территориями сахельской республики сосредоточится лишь на контртеррористических акциях. Правительство в Бамако теперь должно само думать над тем, как наладить жизнь в районах, откуда уходят французы, и куда вновь могут вернуться террористы. Для Макрона сокращение военного присутствия в Мали выгодно в преддверии президентских выборов 2022 года, и он сможет заявить, что уменьшил бремя тяжелой международной ответственности, которое унаследовал от своего предшественника социалиста Олланда", – отметил эксперт.

Что касается роли России в Мали, то она, по словам эксперта, пока не столь велика, если сравнивать с российским присутствием в ЦАР или Сирии.

"В плане политического влияния часть членов военной хунты ориентируется на РФ, т.к. проходили там подготовку. Эти люди надеются, что россияне будут их прикрывать на уровне Совета Безопасности ООН, – рассказывает Александр Мишин. – Также россиян поддерживает левый политик Умар Марико, стоящий в числе лидеров партии "Африканское единство за демократию и независимость". Но его политическая сила маргинальна. За военное сотрудничество между Москвой и Бамако выступают "Группа малийских патриотов". Российская сторона может предложить малийцам военных инструкторов для подготовки кадров вооруженных сил, направить новые партии вооружений, а также согласовать отправку наемников из ЧВК "Группа Вагнера" или "Патриот". Но у россиян нет какого-то альтернативного проекта развития Мали, и они так или иначе будут находиться в тени возрастающего китайского экономического влияния".

У эксперта есть большие сомнения, что российским ЧВК удастся навести порядок в Мали. Скорее всего, они будут обеспечивать безопасность центрального правительства, но речи о восстановлении контроля над всей территорией Мали не идет, уверен Александр Мишин.

"1000 или 1500 российских наемников радикально не изменят ситуацию с безопасностью в крупной стране, – поясняет он. – Россияне могут выступить посредниками в переговорах с террористами, также как в 2018 году они договаривались с лидерами повстанческих группировок в ЦАР. Но главная цель российских наемников – заработать валюты, предоставляя свои услуги в сфере безопасности".

По мнению эксперта, в международном плане заход "вагнеровцев" или "патриотов" в Мали приведет к ухудшению отношений Мали со странами ЕС, в частности с Францией и Германией, которые могут свернуть военное сотрудничество, а значит, вырастет террористическая угроза. Отношения России и стран ЕС также ухудшатся, ведь в Париже четко идентифицируют приход РФ в Сахель, как вызов Франции и удар по ее позициям в Африке.

"Если говорить о бизнесе в сфере оказания услуг ЧВК, то "вагнеровцы" в Мали столкнутся с влиянием турецких конкурентов из ЧВК Sadat, – прогнозирует Александр Мишин. – Мусульманской Турции в Бамако больше доверяют, а значит у турок существо более мощные позиции, так что нельзя исключать, что Анкара перехватит инициативу в стране у россиян".

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