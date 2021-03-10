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Обнародован отчет о критическом состоянии тропических лесов на Земле: сколько уничтожено

Всего лишь 36% остались в целости

сегодня, 17:09
Автор:

Елизавета Черных

Фонд Rainforest Foundation Norway обнародовал данные о состоянии тропических лесов на Земле. В заявлении организации отметили, что этот отчет является первым в своем роде, поскольку в нем присутствуют данные из всех 73 стран, на территории которых присутствуют тропические леса. О этом сообщает издание "Зеркало недели". 

Обнародован отчет о критическом состоянии тропических лесов на Земле: сколько уничтожено

Обнародован отчет о критическом состоянии тропических лесов на Земле - фото из открытых источников

В ходе исследования, специалисты выяснили, что из 14,5 миллионов квадратных километров площади, на которой ранее располагались тропические леса, всего лишь 36% остались в целости. Отмечается, что свыше 34% лесов и вовсе исчезли, а 30% деградируют. 

Ученые выразили обеспокоенность тем, что состояние тропических лесов является практически критическим. Существует вероятность, что вскоре они уже не смогут поддерживать экосистемы и будут коллапсировать. Специалисты уже отметили такие признаки в отдельных регионах тропических лесов Амазонки.

По официальным данным, наибольшего вреда было нанесено Азии, на территории которой расположено всего 7% невредимых тропических лесов.

Исследователи заявили, что в период с 2002 по 2019 год наша планета потеряла 571 863 квадратных километра тропических лесов, что приравнивается к площади Франции. Нетронутые леса по площади равны половине Европы. 

"Хорошая новость в том, что территория, сопоставимая с площадью половины Европы, все еще остается нетронутой. Но оставшиеся тропические леса становятся все более фрагментированными или сильно поврежденными", — сказал автор отчета Андерс Крог.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Бразилии выпустили пиво, которое дорожает каждую неделю из-за вырубки лесов Амазонки.


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Источник: https://zn.ua/TECHNOLOGIES/tolko-tret-tropicheskikh-lesov-v-mire-ostalas-netronutoj-issledovanie.html
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