Обнародован отчет о критическом состоянии тропических лесов на Земле: сколько уничтожено

Фонд Rainforest Foundation Norway обнародовал данные о состоянии тропических лесов на Земле. В заявлении организации отметили, что этот отчет является первым в своем роде, поскольку в нем присутствуют данные из всех 73 стран, на территории которых присутствуют тропические леса. О этом сообщает издание "Зеркало недели".

Обнародован отчет о критическом состоянии тропических лесов на Земле - фото из открытых источников

В ходе исследования, специалисты выяснили, что из 14,5 миллионов квадратных километров площади, на которой ранее располагались тропические леса, всего лишь 36% остались в целости. Отмечается, что свыше 34% лесов и вовсе исчезли, а 30% деградируют.

Ученые выразили обеспокоенность тем, что состояние тропических лесов является практически критическим. Существует вероятность, что вскоре они уже не смогут поддерживать экосистемы и будут коллапсировать. Специалисты уже отметили такие признаки в отдельных регионах тропических лесов Амазонки.

По официальным данным, наибольшего вреда было нанесено Азии, на территории которой расположено всего 7% невредимых тропических лесов.



Исследователи заявили, что в период с 2002 по 2019 год наша планета потеряла 571 863 квадратных километра тропических лесов, что приравнивается к площади Франции. Нетронутые леса по площади равны половине Европы.

"Хорошая новость в том, что территория, сопоставимая с площадью половины Европы, все еще остается нетронутой. Но оставшиеся тропические леса становятся все более фрагментированными или сильно поврежденными", — сказал автор отчета Андерс Крог.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Бразилии выпустили пиво, которое дорожает каждую неделю из-за вырубки лесов Амазонки.

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