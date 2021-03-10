Обнародован отчет о критическом состоянии тропических лесов на Земле: сколько уничтожено

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Елизавета Черных
Фонд Rainforest Foundation Norway обнародовал данные о состоянии тропических лесов на Земле. В заявлении организации отметили, что этот отчет является первым в своем роде, поскольку в нем присутствуют данные из всех 73 стран, на территории которых присутствуют тропические леса. О этом сообщает издание "Зеркало недели".
Обнародован отчет о критическом состоянии тропических лесов на Земле - фото из открытых источников
В ходе исследования, специалисты выяснили, что из 14,5 миллионов квадратных километров площади, на которой ранее располагались тропические леса, всего лишь 36% остались в целости. Отмечается, что свыше 34% лесов и вовсе исчезли, а 30% деградируют.
Ученые выразили обеспокоенность тем, что состояние тропических лесов является практически критическим. Существует вероятность, что вскоре они уже не смогут поддерживать экосистемы и будут коллапсировать. Специалисты уже отметили такие признаки в отдельных регионах тропических лесов Амазонки.
По официальным данным, наибольшего вреда было нанесено Азии, на территории которой расположено всего 7% невредимых тропических лесов.
Исследователи заявили, что в период с 2002 по 2019 год наша планета потеряла 571 863 квадратных километра тропических лесов, что приравнивается к площади Франции. Нетронутые леса по площади равны половине Европы.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Бразилии выпустили пиво, которое дорожает каждую неделю из-за вырубки лесов Амазонки.
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