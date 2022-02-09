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Полицию Израиля обвинили в кибернаблюдении за общественными деятелями

События начали разворачиваться после того, как на вебсайте новостей Calcalist появилась информация о том, что полиция Израиля следит за несколькими министрами

сегодня, 03:42
Автор:

Ольга Чародий
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Правоохранители в Израиле обвинили в использовании шпионской программы "Пегас" для кибернаблюдения за общественными деятелями и политиками Израиля. На фоне критики израильское правительство намерено создать комиссию по расследованию действий полицейских. Об этом сообщает американское издание CNN. События начали разворачиваться после того, как на вебсайте новостей Calcalist появилась информация о том, что полиция Израиля следит за несколькими министрами, известным бизнесменом, являющимся соответчиком по делу Биньямина Нетаньяху (бывший премьер-министр Израиля), журналистами, мэрами, родственниками премьер-министра и другими.

Полицию Израиля обвинили в кибернаблюдении за общественными деятелями

Израиль (фото из открытых источников)

Сообщается, что телефоны всех этих людей были сломаны с помощью шпионской программы "Пегас", благодаря чему правоохранители получили доступ к имеющейся у них информации. В этом докладе сайт Calcalist, который связан с ведущим израильским изданием Yedioth Ahronoth, подробно описывает, как полиция использовала программу "Пегас" созданную NSO Group. Как и во время предыдущих отчетов, Calcalist не предоставил никакой информации о том, откуда они узнали о действиях полиции, а также, когда именно происходило вероятное кибернаблюдение.

В предыдущих отчетах Calcalist сообщалось о том, что полицейские не могли получить официальное разрешение для использования программы "Пегас". Однако в последних сообщениях Calcalist предполагает, что правоохранители следили за многими гражданами, не совершившими ничего противозаконного.

Напомним, в Израиле считают, что взволнованность Запада относительно возможного российского вторжения в Украину слишком преувеличена и напряжённости между Украиной и Россией не стоит ждать в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал глава МИД страны Яир Лапид




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Источник: https://edition.cnn.com/2022/02/07/middleeast/israel-police-pegasus-intl/index.html?utm_term=1644287544946dc5ce1214df7&utm_source=cnn_Meanwhile+in+America+February+8&utm_medium=email&bt_ee=hTPpKbXVEYJw0zHutaf5pugEEZPoi7hCrL8mPVzSjvQ5bPCXT3wU3tsMXV3nyLBX&b
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