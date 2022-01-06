Посол Казахстана рассказал, сколько времени понадобится власти, чтобы вновь вернуть контроль

Пока мир с опасением и тревогой наблюдает за ситуацией в Казахстане власти страны имеют стойкую уверенность, что вскоре полностью возобновлять контроль над ситуацией. В целом на то, чтобы полностью контролировать ситуацию понадобится 2-3 дня. Как информирует портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал посол Казахстана Дархан Калетаев.

Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев. Фото: fondsk.ru

Посол рассказал, что в стране действительно объявлено чрезвычайную ситуацию. В городе Алматы, который больше всего был охвачен протестами, проводится антитеррористическая спецоперация. Идет зачистка тех, кто грубо нарушил закон и пошел на радикальные методы.

Дипломат поделился прогноз, что максимум три дня понадобится действующей власти Казахстана, чтобы полностью контролировать ситуацию. Стабильность и полный контроль над происходящим будет установлен по всей стране, высказал уверенность Дархан Калетаев.

Что касается погибших со стороны протестующих и количества миротворцев, которые направили в Казахстан страны ОДКБ, то Калетаев ответил, что у него нет пока точной информации по погибшим. А что касается военного контингента дружественных государств, то количество равно примерно 3000 человек.

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