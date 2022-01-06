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Посол Казахстана рассказал, сколько времени понадобится власти, чтобы вновь вернуть контроль

В Казахстане считают, что при помощи союзников с ОДКБ вскоре возьмут ситуацию в стране под свой контроль

сегодня, 15:44
Автор:

Кравцев Сергей
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Пока мир с опасением и тревогой наблюдает за ситуацией в Казахстане власти страны имеют стойкую уверенность, что вскоре полностью возобновлять контроль над ситуацией. В целом на то, чтобы полностью контролировать ситуацию понадобится 2-3 дня. Как информирует портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал посол Казахстана Дархан Калетаев.

Посол Казахстана рассказал, сколько времени понадобится власти, чтобы вновь вернуть контроль

Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев. Фото: fondsk.ru

Посол рассказал, что в стране действительно объявлено чрезвычайную ситуацию. В городе Алматы, который больше всего был охвачен протестами, проводится антитеррористическая спецоперация. Идет зачистка тех, кто грубо нарушил закон и пошел на радикальные методы. 

Дипломат поделился прогноз, что максимум три дня понадобится действующей власти Казахстана, чтобы полностью контролировать ситуацию. Стабильность и полный контроль над происходящим будет установлен по всей стране, высказал уверенность Дархан Калетаев.

Что касается погибших со стороны протестующих и количества миротворцев, которые направили в Казахстан страны ОДКБ, то Калетаев ответил, что у него нет пока точной информации по погибшим. А что касается военного контингента дружественных государств, то количество равно примерно 3000 человек.

Читайте также на портале "Комментарии" – после произошедшего в Казахстане не стоит ожидать, что все устаканится и снова все будет как прежде еще до акций протестов. Дипломат и политический аналитик Вадим Трюхан уверен, что как раньше не будет и Казахстан ждет один из трех сценариев, при том, что каждый из них имеет трагический подтекст.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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