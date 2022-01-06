Три сценария дальнейшего развития событий в Казахстане: какой из них самый трагичный

Как информирует портал "Комментарии", протесты в Казахстане не стихают уже пятый день. Митинги, начавшиеся из-за резкого повышения цены на газ, переросли в масштабные протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев адресовал свой призыв к членам ОДКБ помочь потушить разгоревшийся протест с помощью силы. Больше всего опасения вызывает тот факт, что в ОДКБ есть также Россия, которая отреагировала молниеносно на просьбу казахстанского президента и уже отправила в страну своих десантников.

Протесты в Казахстане. Фото: politring.com

Способа для быстрого и более или менее мирного урегулирования ситуации в Казахстане нет

Своим мнением на этот счет в Facebook поделился украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан. Он отметил, то, о чем предупреждали, стыло реальностью, и россияне все-таки входят в Казахстан. Ничего история их не научила.

"Вот теперь уже возможны как минимум три сценария. Первый. Сирийский. Гражданская война с участием иностранных континентов регулярных войск с полномасштабным применением авиации, артиллерии и т.д. Это – сотни тысяч погибших, преимущественно гражданских. И это – долговременная история, на годы. Второй. Будапештско-Пражский. Протесты быстро топятся в крови. Погибших тысячи, десятки тысяч за решеткой. Реализуется через несколько недель. Третий. Российский. Отторжение россиянами северного Казахстана и создание там очередной "южной Осетии" под контролем Кремля. На остальной территории – хаос, похожий на ситуацию в Сомали. И это на десятилетия", – отметил дипломат.

По его мнению, способа же быстрого и более или менее мирного урегулирования ситуации и возвращения к status quo не просматривается. По крайней мере, по состоянию на данный момент.

"То, что в настоящее время ОДКБ вводит лишь ограниченный контингент войск в составе около 3600 военнослужащих, не должно никого вводить в заблуждение. С усложнением ситуации, а она неизбежна, а также с учетом огромных размеров территории Казахстана, россиянам очень быстро придется увеличивать в разы свой контингент, иначе он будет просто уничтожен вооруженными протестующими", – отметил Вадим Трюхан.

В Казахстане все организуется и координируется неизвестно кем и неизвестно откуда

Писатель, журналист и политический обозреватель Павел Бондаренко предупреждает, что он изначально давал совет не торопиться увлекаться "революцией" в Казахстане.

"Лично я вижу хорошо организованный и спровоцированный "бунт холодильников", за которым торчат рога одного известного "всехпереигральщика". Если кто-то забыл – напомню "революцию" в Армении, которой все так восхищались и Пашиняна. Кстати, а в Казахстане даже "Пашиняна" своего нет, нет ни одного лидера – все организуется и координируется неизвестно кем и неизвестно откуда", – подытожил журналист.

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