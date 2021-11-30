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Премьер Албании поддержал объединение с Косово

Референдум – это часть длительного процесса, который находится вне контроля его правительства

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий
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Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что проголосует за объединение Албании и Косово в случае референдума по этому вопросу. Об этом сообщило общеевропейское издание Euractiv. Он сделал ответное заявление во время межправительственной встречи между двумя странами в Эльбасане (Албания). Отвечая на вопрос журналистов о возможном объединении, он сказал, что проголосует за, и ожидает референдума в будущем. Но добавил, что не знает, когда и как это произойдет.

Премьер Албании поддержал объединение с Косово

Косово - фото из открытых источников

В свою очередь, косовский премьер-министр Альбер Курти сказал, что референдум – это часть длительного процесса, который находится вне контроля его правительства.

На заявление негативно отреагировало сербское правительство. Премьер Анна Брнабич заявила, что это "еще один камень в подрыв основ региональной стабильности и безопасности". В 1918 году Косово отошло к Королевству сербов, хорватов и словенцев (позже они создали единое Королевство Югославию, после Второй мировой – Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ)). До 1913 г. оно входило в состав Османской империи и было населено преимущественно албанцами.

Напомним, президент Косово Хашим Тачи выполнил свое обещание покинуть пост из-за обвинений в военных преступлениях, и государство осталось без главы. Свое заявление об уходе он сделал после предъявления ему официальных обвинений.

Ранее, в июне текущего года теперь уже бывшего руководителя Косово пытались отправить в отставку, однако Тачи тогда заявил, что уйдет только после решения международного суда в Гааге. Решение  суда по военным преступлениям, расположенный в Гааге, подтвердил заключение прокуратуры Косова 5 ноября.



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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/albanian-prime-minister-in-favour-of-unifying-kosovo-and-albania/
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