Протесты в Казахстане: задержаны полторы сотни человек

В бывшей столице и крупнейшем городе Казахстана Алматы полиция задержала около 150 участников акций протеста, сообщается о блокировке нескольких сайтов. Люди требуют снижения цен на газ и выхода из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Радио Азаттик. Более ста человек были задержаны на месте акции инициативной группы по созданию Демократической партии Казахстана.

Казахстан - фото из открытых источников

Участники выступали за улучшение социального положения населения и заявили о поддержке протестов в Мангистауской области, которые со 2 января требуют снижения цен на газ. Через некоторое время полиция начала задерживать митингующих и бросать их в автозаки”, – говорится в сообщении. В свою очередь, десятки членов движения “Oyan, Qazaqstan” (Проснись, Казахстан!) в то же время проводили акцию с аналогичными призывами вблизи Парка первого президента. Собравшиеся также выразили поддержку протестующим. Очевидцы отмечают, что полиция блокировала путь участникам шествия, однако задерживала только мужчин. По словам активистки Айзат Абилсеит, полицейские повалили ее на землю и ударили по лицу. Задержанных доставили в отделения полиции в двух районах города. В настоящее время сообщается, что в город вошла колонна военной техники казахстанской армии, при этом против протестующих применили резиновые шары.

Напомним, в Казахстане третий день протестуют из-за повышения цен на сжиженный газ. Стихийные протесты переросли в столкновение с полицией. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters. Протесты в Казахстане начались несколько дней назад в городе нефтяников Жанаозене, рядом с Каспийским морем, после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

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