Противостояние в Мьянме: погибло около 45 детей

По сообщению правозащитной организации "Спаси детей", в результате протестов в Мьянме жертвами стали, по меньшей мере, 43 детей. Об этом говорится в отчете правозащитной организации "Спаси детей"

Дети (фото из открытых источников)

В организации заявили, что страна Юго-Восточной Азии оказалась в "ужасной ситуации", ведь самой молодой жертве, о которой известно, было всего 6 лет. По данным правозащитников, нескольких из этих детей убили в их домах.

В общем, местная мониторинговая группа насчитывает, по меньшей мере, 536 убитых за время противостояний.

Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.

Напоменим, скоро исполнится два месяца, как в Мьянме власть взяла военная хунта. С того времени не утихают протесты, по меньшей мере 320 человек были убиты. США и Великобритания вводят санкции. То, что происходит в Мьянме (бывшая Бирма) не выгодно ни Западу, ни Китаю, которых периодически упрекают в сложившейся ситуации. Так считает эксперт Украинского института политики, политический обозреватель Владимир Воля. "Это явно внутренний конфликт. Обе властные группировки – и свергнутое гражданское относительно прозападное правительство, и военные, взявшие полную власть, активно работали в контакте не только с Китаем, который активно инвестировал в Мьянму, но и другими государствами, в том числе членами Совбеза ООН. Так что происшедшая смена власти не являлась, по сути, изменением внешнеполитической ориентации страны под влиянием неких внешних по отношению к Мьянме игроков", — говорит эксперт.

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