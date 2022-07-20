Путин показал, кто его союзники: почему это опасно для Украины – какая главная угроза от Ирана

Президент страны-агрессора, российский диктатор Владимир Путин во время визита в Тегеран провел встречу с президентами Ирана и Турции. Что можно сказать по уже известным заявлениям и соглашениям? Что это значит для Украины и мира? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Президент России Владимир Путин, президент Ирана Ибрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: EPA

Страна-агрессор получила в лице Ирана партнера, который будет ее поддерживать на международном уровне

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин уверен, что трехсторонний саммит Ирана, России и Турции, прошедший в Тегеране, показал, что страна-агрессор – РФ – ищет в мире союзников против своего главного врага – США.

"И в лице нынешнего иранского лидера (аятолла Али Хаменеи) она такого союзника находит. В свою очередь, президент Турции (Реджеп Тайип Эрдоган) тоже не доволен действиями Штатов в Сирии, – поясняет эксперт. – Путин поблагодарил Эрдогана за попытку разрешить вопрос поставок украинского зерна морскими путями. Это значит, что есть надежда на то, что Россия пойдет на разблокирование украинских портов".

Тревожным звонком Влад Волошин называет то, что РФ может приобрести у Ирана новые ударные беспилотники.

"Это вооружение способно повлиять на ход событий российско-украинской войны. Довольно неплохие иранские БПЛА точно не нужны нам в качестве соперников на фронте. Украина имеет классные турецкие беспилотники ("Байрактары"), ряд американских БПЛА. И в этом смысле мы сейчас переигрываем Россию. А так – ситуация может выровняться или даже стать не в нашу пользу", – отмечает эксперт.

Неприятно, по его словам, и то, что лидер Ирана повторил российские нарративы, заявив, что на территории Украины Россия якобы воюет с блоком НАТО.

"Таким образом, страна-агрессор получила в лице Ирана партнера, который будет ее поддерживать на международном уровне. И хоть и Иран, и Россия – страны-изгои, обложенные санкциями, они могут помогать друг другу эти санкции обходить. Это крайне тревожное сплочение двух стран условной новой "оси зла". Следует также понимать, что Россия с помощью Турции (что особенно неприятно, так как она – страна блока НАТО, причем с мощнейшей армией) и Ирана старается пробить себе окно возможностей для участие в глобальной международной политике. Таким образом, демонстрируя, что если для Западного мира она – изгой, то для Восточного – вовсе нет. Получается, страна-агрессор остается серьезным игроком на международной арене. Что, естественно, ничего хорошего не предвещает", – резюмирует Влад Волошин.

Эрдоган в очередной раз подтвердил стремление Турции усидеть на двух стульях

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что переговоры президента РФ Владимира Путина, верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и президента Турции Реджепа Эрдогана говорят о том, что иранское руководство готово закрывать глаза на реальное положение дел в Украине и ретранслировать российскую пропаганду ради извлечения коммерческой выгоды от сотрудничества с Россией.

"Речь идет не только о поставках украденного украинского зерна на Ближний Восток, но и об обеспечении российской армии иранскими ударными беспилотниками. Хаменеи говорит то, за что ему дали взятку россияне. Ведь основой теократического режима в Иране является не Коран, а коррупция", – поясняет эксперт.

По его мнению, участие во встрече Эрдогана в очередной раз подтверждает стремление Турции усидеть на двух стульях в отношениях с Западом и Россий.

"Когда речь касается военных заказов для нужд украинской армии — президент Турции на нашей стороне. Если же появляется возможность подзаработать на перевалке украденного Россией украинского зерна, то турки готовы вести диалог как с россиянами, так и с иранцами — своими региональными конкурентами", – констатирует Георгий Кухалейшвили.

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