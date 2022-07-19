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Путин сильно хромал на выходе из самолета в Иране: что со здоровьем главы Кремля (ВИДЕО)

Путин, выходя из частного самолета, снова дал повод для обсуждения его здоровья

сегодня, 20:17
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Кремля снова дал повод для того, чтобы мир заговорил о состоянии его здоровья. Во время своего визита в Иран Путин заметного хромал, выходя из самолета. Там он должен встретиться с президентами Ирана и Турции.

Путин сильно хромал на выходе из самолета в Иране: что со здоровьем главы Кремля (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

На опубликованном видео в сети видно, что Путин, спускаясь со ступенек самолета, странно хромал, а с последней ступени вообще спрыгнул. Перед тем,  все, кто спускался на землю, так странно себя не вели.

Многие СМИ уже не в первый раз писали о том, что у хозяина Кремля проблемы с ногой. Вероятно о себе дает знать старая травма, болезнь или старость.

Путину уже не впервые приписывают ряд серьезных заболеваний, в частности, мозговое расстройство, вызванное слабоумием, болезнью Паркинсона, симптомы болезни Паркинсона, Синдрома Аспергера, различные онкологические болезни. Конечно, все это предположение, ведь официальный Кремль очень тщательно бережет тайну о здоровье Путина и никогда официальных заявлений по этому поводу не делает.

На все такие вопросы преимущественно отвечает спикер Путина Дмитрий Песков, убеждающий, что с ним все хорошо. О проблемах со здоровьем Путина даже проговорился непризнанный президент Беларуси Лукашенко, который заявил, что у Путина проблемы с позвоночником, потому что вроде бы очень любит дзюдо. В последнее время Путин не очень хвастается своими успехами в дзюдо, но внимательные блоггеры заметили и узнали, что он удивительно двигает конечностями и не любит летать на самолете. Западная пресса также писала, что отказаться от полетов ему рекомендовали врачи. Но Песков снова все это опроверг.

Сам Путин в одном из своих интервью признался, что только упал с коня.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин отреагировал на информацию о своей смерти. Стала известна реакция президента Российской Федерации Владимира Путина на слухи о якобы его смерти. Отвечая на это, Путин привел цитату писателя из США Марка Твена.



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Источник: https://t.me/insiderUKR/37078
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