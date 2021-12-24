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Работа мечты: на английский остров ищут короля, бармена и экскурсовода в одном лице

На острове есть замок XIV века, паб и кемпинг

сегодня, 01:30
Автор:

Ольга Чародий
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Какая вакансия мечты? На остров Пил у берегов Англии нужен король. Самый настоящий, который будет коронован и будет править этим клочком суши. Правда, у него будет много обязанностей. Туристический комплекс Ship Inn на крошечном острове Пил у северо-западного побережья Англии ищет бармена, экскурсовода и короля в одном лице. Он будет принимать и развлекать гостей с апреля по сентябрь, остальное время придется коротать в одиночестве, пишет The Guardian.

Работа мечты: на английский остров ищут короля, бармена и экскурсовода в одном лице

Остров - фото из открытых источников

"На острове есть замок XIV века, паб и кемпинг. "Кандидат должен понимать сложности, связанные с энергоснабжением, погодой и доступностью", – заявили чиновники.

Короля Пила посвящают в монархи с помощью ржавой сабли. После ритуала созданному правителю выливают на голову несколько ведер воды. Предыдущий король – 73-летний Джон Мерфи – правил Пилом четыре десятилетия. Главным качеством своего будущего преемника он называет готовность полностью посвятить себя острову. 

"Вы не можете просто зайти в Tesco за буханкой хлеба. Вам потребуется преданность делу и сильное влечение к изоляции, тишине и спокойствию. Для этого нужна особая личность. Но виды из Пила великолепны. Я, должно быть, поспал на каждой травинке этого острова пьяным или трезвым, – сказал Мерфи.

Напомним, на острове Ява проснулся самый большой вулкан. Сообщается, что в результате 14 человек, проживавших в селе, погибли. По словам спикера Национального агентства по уменьшению последствий стихийных бедствий Абдула Мухари, у покойных были сильные ожоги. В больницы госпитализировали 41 человека с ожогами и еще 15 человек с травмами. Девять местных жителей до сих пор ищут. Спасатели не могли работать из-за разбросанных в радиусе вокруг вулкана тлеющих обломков и густого дыма. Сообщается, что внезапное извержение горы Семеру в провинции Восточная Ява привело к выбросу значительного объема пепла и лавы.




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Источник: https://www.theguardian.com/uk-news/2021/dec/20/landlord-monarch-isolated-piel-island-cumbria-ship-inn
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