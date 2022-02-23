Реки на всех континентах мира загрязнены медикаментами

В ходе исследования уровня загрязненности мировых рек фармацевтическими препаратами ученые обнаружили, что на четверти локаций концентрация лекарства угрожает подводной экосистеме. Об этом сообщает Science Daily. Исследователи проанализировали 258 рек в 104 странах мира. Изучались образцы как из густонаселенных мегаполисов (Дели, Лондон, Нью-Йорк) и районов политической нестабильности (Багдад, Яунде), так и полярных регионов Антарктиды и тунисских пустынь.Четыре препарата: кофеин, никотин, парацетамол и котинин (основной метаболит никотина) были найдены в образцах со всех континентов. Еще 14 найдены повсюду кроме Антарктиды, среди которых: атенолол, карбамазепин, десвенлафаксин, венлафаксин, цетиризин и т.д. При этом, в 25,7% локаций уровень загрязнения превышает норму, угрожающую не только природе, но и человеческому здоровью из-за увеличения вероятности появления новых резистентных к лекарству микроорганизмов.

Река - фото из открытых источников

Исследователи подчеркнули, что самая плохая ситуация в странах с доходом ниже среднего. Объясняют это тем, что такие страны страдают от нехватки средств для создания инфраструктуры для безопасной утилизации и обезвреживания отходов, но имеют доступ к большей части лекарств.

Напомним, на северо-востоке Бразилии прошли сильные ливни, из-за которых начали образовываться наводнения. Сообщается, что разбушевавшаяся стихия отрезала от внешнего мира несколько городов и поселков. Это сильно усложнило работу спасателям. Как передает СМИ, из-за паводков в Бразилии погибли, как минимум семь граждан и еще более 170 человек получили ранения различной степени тяжести. Многие люди были вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться. Спасением граждан занимаются около двух военных. Задействована авиация.









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