Российский олигарх покинул яхту стоимостью 81 млн долларов: теперь ее хотят продать

Антигуа и Барбуды планируют продать элитную яхту стоимостью 81 млн долларов, которую оставили в их порту. 21 марта правительство карибской страны объявило, что считает корабль покинутым, поэтому скоро яхту выставят на аукцион. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.

Яхта Alfa Nero. Фото из открытых источников

Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун заявил, что правительство уже получило заявки на покупку 80-метровой яхты за 50 млн долларов. На корабле под названием Alfa Nero есть тренажерный зал, парикмахерская и бассейн.

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Министерство финансов США ранее связывало яхту Alfa Nero с российским олигархом Андреем Гурьевым и отмечало, что он близкий соратник Путина. Гурьев владеет одной из крупнейших компаний по производству удобрений "ФосАгро", оцениваемой в 10 млрд долларов. Российский бизнесмен с начала вторжения попал под санкции стран.

Однако после оглашения правительства Антигуа и Барбуды представитель Андрея Гурьева сообщил, что яхта не принадлежит российскому бизнесмену, а только использовалась для некоторых коммерческих рейсов.

Таким образом, если до 31 марта никто не объявит свои права на яхту Alfa Nero, правительство Антигуа и Барбуды сможет ее продать. Мотивация правительства связана с несколькими факторами. Один из первых это то, что персонал, работающий на яхте не получил средства за ее обслуживание. Также владелец лодки должен местному яхт-клубу средства за топливо. Общая сумма оценивается в 500 тысяч долларов. Кроме того, отмечают, что сама яхта может представлять угрозу окружающей среде Антигуа и Барбуды.

"Любое может пойти не так. Возможно, некоторые двери могут открыться и начать набирать воду, и оно тонет. Мы говорим об активах на миллиарды долларов в этой гавани. И вы можете себе представить, что произойдет, если это судно загорится", – говорил премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун.

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