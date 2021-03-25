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Румынский министр слил государственную тайну в интернет

Глава румынского минобороны опубликовал серию фотографий со своего посещения Академии Сухопутных войск в Сибиу

сегодня, 07:34
Автор:

Ольга Чародий

Министр обороны Румынии Николае Чукэ случайно опубликовал в социальной сети  секретную информацию. Об этом сообщила румынская газета Digi 24. Он разместил в соцсетях фото, на котором были видны данные доступа к колл-центру военного ведомства. Публикация успела сохраниться и разойтись по сети. 

Румынский министр слил государственную тайну в интернет

Николае Чукэ (фото из открытых источников)

"Министр обороны Николае Чукэ опубликовал в своем аккаунте в Facebook снимки, сделанные во время визита в Академию наземных сил в Сибиу", – говорится в сообщении местного телеканала.

На одной из фотографий были указаны данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, используемые сотрудниками колл-центра Минобороны в Сибиу.

 В Минобороны страны моментально отреагировали на инцидент.

"Сразу после того, как стало известно о случившемся, мы связались с командой, которая управляет официальной страницей министра. Сообщаем, что не было никаких попыток доступа к данным колл-центра, все пароли были немедленно изменены", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, министерство экономики Румынии подпишет в пятницу соглашения о сотрудничестве и финансировании с Соединенными Штатами относительно строительства двух ядерных реакторов на своей станции на реке Дунай, сообщил в четверг посол США Адриан Цукерман. Румынский государственный производитель атомной энергии Nuclearelectrica закончила переговоры с China General Nuclear о строительстве двух реакторов в июне после того, как они затянулись на шесть лет.

У фирмы есть два реактора мощностью 706 мегаватт, на которые приходится примерно пятая часть производства электроэнергии в Румынии, и она хочет добавить еще два. Она также нуждается в реконструкции первого блока.


 


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Источник: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/gafa-a-ministrului-apararii-nicolae-ciuca-a-postat-din-greseala-pe-facebook-parole-de-acces-ale-unui-call-center-al-armatei-1473031
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