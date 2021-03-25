Румынский министр слил государственную тайну в интернет

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Ольга Чародий
Министр обороны Румынии Николае Чукэ случайно опубликовал в
социальной сети секретную информацию. Об
этом сообщила румынская газета Digi 24. Он разместил в соцсетях фото, на
котором были видны данные доступа к колл-центру военного ведомства. Публикация
успела сохраниться и разойтись по сети.
Николае Чукэ (фото из открытых источников)
На одной из фотографий были указаны данные доступа к счетам и
видеоконференциям, а также номера телефонов, используемые сотрудниками колл-центра
Минобороны в Сибиу.
В Минобороны страны
моментально отреагировали на инцидент.
Напомним, министерство экономики Румынии подпишет в пятницу соглашения о сотрудничестве и финансировании с Соединенными Штатами относительно строительства двух ядерных реакторов на своей станции на реке Дунай, сообщил в четверг посол США Адриан Цукерман. Румынский государственный производитель атомной энергии Nuclearelectrica закончила переговоры с China General Nuclear о строительстве двух реакторов в июне после того, как они затянулись на шесть лет.
У фирмы есть два реактора мощностью 706 мегаватт, на которые приходится примерно пятая часть производства электроэнергии в Румынии, и она хочет добавить еще два. Она также нуждается в реконструкции первого блока.
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