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С Венгрии в Украину впервые начали физический импорт газа

Ранее газотранспортная система работала только в направлении Украины в Венгрию

сегодня, 04:53
Автор:

Ольга Чародий
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Впервые в истории в Украину начал физический импорт газа из Венгрии. Такая возможность появилась после технических мер на газотранспортной системе Украины (ГТС). Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook. Ранее газотранспортная система работала только в направлении Украины в Венгрию. Это направление стало вторым маршрутом транспортировки газа, даже если отменят транзит.

С Венгрии в Украину впервые начали физический импорт газа

Газопровод (фото из открытых источников)

“Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях. Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита”, – написал Макогон.

Новое направление создало возможность для трейдеров. Речь идет об организации поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии. Отметим, что в настоящее время у Украины более 11 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах. В начале отапливаемого сезона запас был на восемь миллиардов кубов больше. Также за 2021 год в Украину уменьшился импорт газа в шесть раз – до 2,6 млрд кубометров. В большинстве своем он осуществлялся виртуальным реверсом вместо физического. Также "Газпром" остановил поставки природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года. Российская фирма заявила, что ее новый путь для его транзита будет в Венгрию и Хорватию.

Напомним, Европейский Союз осознает риск остановки или существенного сокращения поставок Россией газа и уже рассматривает варианты на случай, если это произойдет. Как передает портал "Комментарии", такую позицию в своем блоге выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Представитель Евросоюза отметил, что Брюссель рассматривает разные варианты, как поддержать Украину, если Россия пойдет в наступление и российские войска вторгнуться в Украину. При этом отдельно прорабатываются варианты, как быть, если Москва прибегнет к газовому шантажу и существенно сократит или и вовсе отменить поставки газа в ЕС.



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Источник: https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10159135365184081
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