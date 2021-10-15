Саакашвили поставил на зеро все: экс-президент Грузии обрек себя на поражение, да еще и подставил Украину

В Тбилиси начались акции сторонников задержанного экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Анонсировано их продолжение. Напомним, что Саакашвили бы задержан в Грузии 1 октября. По словам председателя правящей партии Грузии ("Грузинская мечта") Ираклия Кобахидзе, Саакашвилли готовил государственный переворот. Как события могут развиваться дальше? Кто выигрывает от происходящего? Своим прогнозом в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" поделились наши эксперты.

Михаил Саакашвили. Фото из открытых источников

Ситуацию Саакашвили "качнул". Но выборы его ЕНД проиграла. Шансов электорально обыграть "Грузинскую мечту" нет

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев считает, что пока Саакашвили и его "Единое национальное движение" (ЕНД) проигрывают. На муниципиальных выборах 2 октября они стали вторыми, уступив правящей "Грузинской мечте". А протесты в связи с задержанием Саакашвили оказались не столь значительными, как, возможно, надеялись их организаторы.

"Как сказал соратник Саакашвили, вместе с ним пытавшийся реформировать Украины, Давид Сакварелидзе, "Михо поставил на зеро всё". Назвать это выигрышем точно нельзя. Да, ситуацию Саакашвили "качнул". Но выборы его ЕНД проиграла. Шансов электорально обыграть "Грузинскую мечту" нет. Тем более, что появилась еще и политическая сила экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", которая стала третьей на местных выборах, состоявшихся 2 октября. А Гахария и его партия еще более радикально настроены против националистов, нежели "Грузинская мечта". Так что шансы у ЕНД крайне низкие. А вот попытаться "качнуть" столицу в преддверии намеченного на 30 октября второго тура выборов мэра – это да, это могут (и будут) пытаться. Чтобы пробить своего кандидата", – поясняет Андрей Золотарев.

По его мнению, хоть у Саакашвили есть сторонники и в Тбилиси, и в ряде других крупных городов, этого мало.

"К тому же, – продолжает эксперт, – в изменении статус-кво в Грузии, по большому счету, ключевые игроки не заинтересованы. Ситуация в стране более-менее стабильная. И баланс сил не в пользу Саакашвили с его амбициями".

Если бы партия Саакашвили имела действительно серьезную поддержку, она бы уже взяла власть

Политический эксперт Сергей Таран считает, что Саакашвили возвращается в грузинскую политику. И просто так его оттуда не убрать.

"К сожалению, это стало вызовом не только нынешней грузинской власти, но и для Украины, – отмечает эксперт. – У нас в международной политике есть два важных партнера – Молдова и Грузия. Нам необходимо координировать с ними усилия по европейской и евроатлантической интеграции. Но что Молдовой, что Грузией мы умудрились если не перессориться, то значительно ухудшить отношения. С Молдовой — из-за похищения оттуда украинского экс-судьи Чауса. Абсолютно непонятные и неприемлемые действия, скорее всего, нашей разведки. А с Грузией – из-за того, что украинский чиновник, гражданин Украины Саакашвили, против которого на его родине возбужден ряд уголовных дел, проник туда нелегально. И был арестован. И Украина вынуждена теперь этим заниматься, потому что он остается гражданином нашей страны".

По словам Сергея Тарана, это точно создаст проблемы в отношениях со стратегическим партнером. И в то время, как нам с грузинами нужно говорить о совсем других вещах, о вызовах со стороны РФ, о важности совместного пути в ЕС и НАТО, приходится говорить о Саакашвили.

"Что касается внутренней ситуации в Грузии, то если бы партия Саакашвили имела действительно серьезную поддержку, она бы уже взяла власть. Но этого не происходит. Так что в ближайшее время Саакашвили, думаю, продолжит сидеть, – прогнозирует политолог. – И на собственном примере доказать, какие он "прекрасные", по его словам, реформы провел в Грузии – в том числе правоохранительную и судебную".

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