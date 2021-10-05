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Саакашвили написал письмо Зеленскому

Михаил Саакашвили оценил реакцию Владимира Зеленского свой на арест

сегодня, 13:57
Автор:

Антон Рудак

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это письмо доступно на Facebook-странице заключенного политика.

Саакашвили написал письмо Зеленскому

Михаил Саакашвли, фото из открытых источников

Михаил Саакашвили оценил реакцию Владимира Зеленского на свой арест. Арестованного политика тронула речь украинского президента. Саакашвили в письме выразил убеждение, что его задержание неправовое и обвинения, кроме Грузии, признает только Россия. 

"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю", — пишет Михаил Саакашвили. 

Также политик добавил, что до конца своих лет будет испытывать гордость за возможность провести изменения в Украине. Саакашвили убежден, что является личным узником Путина, по этому очень высоко оценивает непоколебимую убежденность Украины. Письмо грузинский оппозиционер написал сразу на нескольких языках: украинском, русском и английском.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Грузии заявили, что Саакашвили готовил государственный переворот. Такое заявление сделал председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе. Кобахидзе сообщил, что давно уже просил задержать Саакашвили. Политик говорит, что оппозиционер ехал в Грузию с планом госпереворота. Поэтому правоохранители были вынуждены его задержать. По его словам, все процедуры будут осуществляться в правовой способ. Председатель правящей партии отметил, что операция прошла успешно и все было должным образом организовано. Ираклий Кобахидзе назвал девять лет правления Саакашвили "преступным режимом". Задержание лишило Саакашвили ресурсов для проведения акций, митингов и "переворотов".


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Источник: https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/403603944468542
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