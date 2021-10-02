В Грузии заявили, что Саакашвилли готовил государственный переворот

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Антон Рудак
Бывший глава Грузии Михеил Саакашвилли готовил государственный переворот. Такое заявление председателя правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе цитирует агентство Interpressnews.
Михеил Саакашвилли, фото с открытых источников
Кобахидзе сообщил, что давно уже просил задержать Саакашвилли. Политик говорит, что оппозиционер ехал в Грузию с планом госпереворота. Поэтому правоохранители были вынуждены его задержать. По его словам, все процедуры будут осуществляться в правовой способ.
Председатель правящей партии отметил, что операция прошла успешно. И все должным образом организовано. Ираклий Кобахидзе назвал девять лет правления Саакашвилли "преступным режимом". Задержание лишило Саакашвилли иметь ресурсы для проведения акций, митингов и "переворотов".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бывшего грузинского президента, экс-губернатор Одесской области Михаила Саакашвили, который в последнее время проживал в Украине, задержали на территории Грузии. За Саакашвили следили, как только он покинул территорию Украины и направился в Грузию. По словам премьер-министра, в операции принимали участие министр внутренних дел Грузии и Служба государственной безопасности.
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