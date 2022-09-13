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Самая бедная страна Европы боится, что цены на газ уничтожат ее экономику

Из-за российского вторжения в Украину страдает экономика других стран.

сегодня, 21:16
Автор:

Slava Kot
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Молдавская экономика стоит перед большим энергетическим кризисом, ведь может столкнуться с прекращением поставок российского газа на свою территорию. Об этом говорит премьер-министр Наталья Гаврилица изданию B loomberg.

Самая бедная страна Европы боится, что цены на газ уничтожат ее экономику

Из-за российского вторжения в Украину страдает экономика других стран. Фото из открытых источников

С начала нападения России на территорию Украины и последующими боевыми действиями большинство европейских стран столкнулись с энергетическими проблемами. Особенно остро они появляются сейчас, ведь уже в октябре начинается отопительный сезон.

Одной из таких стран оказалась Молдова, владеющая одной из самых слабых экономик в Европе и полностью зависящая от поставок российского газа. Кроме проблем с газом, экономику Молдовы в этом году постигла инфляция, которая уже превышает 30%.

После избрания нового президента Майи Санду отношения между Молдовой и Россией стали прохладнее. Ведь в отличие от предшественника, Санду проевропейский лидер.

Поэтому "Газпром" постоянно угрожает Молдове прекратить поставки газа, несмотря даже на 5-летний контракт с российской компанией. Поэтому Молдова начинает искать новые рынки поставок энергоресурсов. Недавно страна договорилась с Румынией о снабжении мазутом, что поможет заменить около 15% потребления энергии. Кроме того, премьер-министр Наталья Гаврилица просит всех быть готовыми к сложному отопительному сезону.

Также Молдова боится быть вовлечена в войну, ведь на ее территории еще с 90-х годов существует непризнанная республика Приднестровья, спонсируемая РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что кризис из-за газа РФ в Европе будет продолжаться до 2025 года.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-13/europe-s-poorest-nation-fears-gas-prices-will-crash-its-economy
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