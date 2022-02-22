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Шесть друзей Путина: кто в мире поддержал признание ЛДНР

Решение Путина о признании фейковых ЛНР и ДНР уже осудило большинство государств

сегодня, 18:01
Автор:

Карина Ожерельева
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Действия Путина о признании оккупированных восточных территорий Украины осудили власти в Дании, Польше, Германии, Италии, Финляндии, Нидерландах, Грузии, Эстонии, Австрии, Литве, Словакии, Ирландии, Норвегии, Турции, Чехии, Молдове и Латвии. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на инфографику "Слово и дело".

Шесть друзей Путина: кто в мире поддержал признание ЛДНР

Военные - фото из открытых источников

В общем, как оказалось впоследствии после признания Россией ЛНР и ДНР, у России всего 6 друзей во всем мире: Куба, Венесуэла, Никарагуа и Сирия. Только эти государства признали независимость оккупированных территорий на востоке Украины.

Также решение Путина о признании ЛНР и ДНР поддержали две непризнанные республики, созданные Россией — Абхазия и Южная Осетия.

Как сообщали ранее "Комментарии", стало известно, кого из российских олигархов коснутся санкции Великобритании. Стало известно, что после решения России признать независимость самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, Великобритания анонсировала санкции против российских банков и олигархов. Издание Forbes обнародовало имена российских бизнесменов, попавших в этот список. О новых санкциях объявил премьер Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате сообществ.

Также "Комментарии" писали, что решение президента Владимира Путина направить войска, которых он назвал миротворцами, в восточные регионы Украины не является дальнейшим вторжением, которое приведет к более широкому пакету санкций, заявил представитель администрации Байдена, но Белый дом считает, что полное вторжение может произойти в любой момент. Соединенные Штаты будут продолжать дипломатию с Россией до тех пор, пока "танки не уйдут".


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Источник: https://www.slovoidilo.ua/2022/02/22/infografika/svit/vyznannya-rosiyeyu-ldnr-yaki-krayiny-zasudyly-rishennya-a-yaki-pidtrymaly
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