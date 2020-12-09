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Эрдоган заявил, что санкции ЕС не беспокоят Турцию

Санкции против Анкары включены в повестку дня европейского саммита 10 декабря

сегодня, 13:26
Автор:

Татьяна Лозовенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 9 декабря, что возможные санкции Европейского Союза против Анкары за ее неоднозначную деятельность в Восточном Средиземноморье не вызывают большого беспокойства. Об этом пишет Reuters.

Эрдоган заявил, что санкции ЕС не беспокоят Турцию

Президент Турции Реджеп Эрдоган

"Любое решение о санкциях ЕС не является большой проблемой для Турции", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре перед отъездом с официальным визитом в Азербайджан.

Санкции против Анкары включены в повестку дня европейского саммита 10 декабря в связи с геологоразведочными работами, проводимыми Турцией в восточном Средиземноморье, оспариваемом Грецией и Кипром.

"ЕС и так всегда применял санкции против Турции. Он никогда не был честен с нами, никогда не сдерживал своих обещаний", — добавил Эрдоган.

По мнению президента Турции, честные лидеры внутри ЕС, которых он не назвал, не рассматривают санкции против Турции. 

ЕС направил Анкаре рекомендацию в октябре, которая сопровождалась угрозой введения санкций, если Турция не прекратит свои действия. Но несколько стран-членов, в том числе Германия, выступают против введения санкций. Напряженность в отношениях между Афинами и Анкарой обострилась после того, как в августе Турция отправила корабль Oruç Reis для исследования спорных морских районов с Грецией и Кипром.

Напомним, вчера, 8 декабря, Турция призвала ЕС "к здравому смыслу" перед саммитом в Брюсселе. Ранее стало известно, что Турция не уступит в своем споре с Грецией и Кипром насчет морских претензий в восточном Средиземноморье.  Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган также направил видеообращение участникам саммита, организованного Международной инвестиционной ассоциацией, пригласив их инвестировать в Турцию.



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Источник: https://www.reuters.com/article/turkey-eu-erdogan/turkeys-erdogan-says-any-eu-sanctions-would-not-have-big-impact-idUSKBN28J17A?il=0
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