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Смерть Джона Макафи: супруга погибшего прокомментировала трагедию

Адвокат семьи будет требовать повторного вскрытия Макафи

сегодня, 22:55
Автор:

Денис Подставной

Супруга разработчика популярного антивируса McAfee Джона Макафи, которого нашли мертвым 23 июня 2021 года, прокомментировала смерть мужа. Об этом пишет издание The Sun.

Смерть Джона Макафи: супруга погибшего прокомментировала трагедию

Жена Джон Макафи прокомментировала смерть супруга. Фото - The Sun

38-летняя Дженис Макафи рассказала журналистам, что не верит в то, что Джон действительно совершил самоубийство. По словам вдовы, она намерена провести тщательное расследование, касательно этого происшествия. 

Результаты вскрытия, по информации властей, указывают на то, что Джон совершил суицид. Однако адвокат Макафи будет настаивать на том, чтобы было проведено повторное вскрытие трупа Джона. У семьи погибшего есть все основания полагать, что причина смерти кроется в другом. 

Дженис также рассказала, что когда в последний раз она разговаривала с мужем, он сказал ей, что перезвонит ей вечером и о том, что любит ее. Эти последние слова, по мнению вдовы, имеют большое значение в деле, ведь она уверена, что он бы не произнес их, зная, что вскоре совершит самоубийство. К слову, за некоторое время до случившегося, Джон Макафи написал в своем Твиттере о том, что если он повесится, то это не его вина. 

Смерть Джона Макафи: супруга погибшего прокомментировала трагедию - фото 2

Напоминаем, что шотландо-американского разработчика антивируса Джона Макафи нашли повешенным в барселонской тюрьме. Мужчина якобы совершил суицид после того, как Верховным судом Испании было вынесено решение о его экстрадации в США.

Осенью прошлого года программист был задержал полицией в аэропорту Барселоны, прямо перед его отлетом в Стамбул. До этого Макафи несколько лет скрылся от властей, так как его подозревали в том, что он связян с мошенничеством с криптовалютой и уклонялся от уплаты налогов. 

Также ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в 2021 году в тюрьме умер организатор крупнейшей в истории финансовой пирамиды.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/15394609/john-mcafee-wife-janice-not-suicide/
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