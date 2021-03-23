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Сотни жертв: в Индии обрушилась трибуна со зрителями

По предварительным данным, на трибуне присутствовали 1,5 тысячи человек

сегодня, 06:35
Автор:

Ольга Чародий

Трагедия произошла в  городе Сурьяпет во время открытия спортивных соревнований. Из-за перегруза  обрушилась деревянная трибуна со зрителями.

Сотни жертв: в Индии обрушилась трибуна со зрителями

В Индии рухнула трибуна (фото из открытых источников)

По официальным данным  пострадало более сотни людей. Как утверждают очевидцы, пострадавших как минимум вдвое больше 

В полиции города  сообщили, что официальной информации о погибших пока нет, данные из больницы, куда отвезли всех пострадавших, пока не поступали. Как сообщается, во время открытия чемпионата на трибуне присутствовали 1,5 тысячи человек, что намного превышает допустимое число зрителей. Всех пострадавших госпитализировали в районную больницу, где им будет оказана вся необходимая помощь. По факту трагедии ведется следствие.

Напомним, два человека серьезно пострадали и один погиб из-за обвала крыши в университете австралийского города Перт. Жертвы упали с высоты 5-этажного здания, которое находилось на ремонте. Трагедия произошла на территории университета имени Картина. Во время ремонтных работ перекрытия одного из зданий просто рухнули. Один из рабочих, а также 23-летняя студентка, которая ему помогала, упали с 20-метровой высоты. Еще один рабочий находился на строительных лесах и его накрыло обломками. В результате обвала девушка получила множественные травмы, которые несовместимы с жизнью. Она погибла на месте происшествия. Серьезные повреждения получили и двое рабочих. Сейчас оба они в Королевской больнице Перта и врачи оценивают их состояние как тяжелое. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в бразильском городе Сан-Луис просто на покупателей и персонал обрушились стеллажи в одном из местных супермаркетов. Металлические конструкции падали одна за другой.



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Источник: РИА Новости
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