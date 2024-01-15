Страна-союзница отправляет на утилизацию вертолеты, которые запросила Украина

В сентябре 2023 года вертолеты MRH-90 армии Австралии были сняты с вооружения на 14 месяцев раньше, чем планировалось, после того, как за 2 месяца до этого во время учений в Квинсленде разбились 4 военнослужащих.

Отставные вертолеты Taipan Австралия решила разобрать и утилизировать вместо того, чтобы отправить их в Украину. Об этом сообщает ABC.

Сначала их собирались снять с вооружения в 2037 году, но у этого вертолета европейской разработки были проблемы, которые приводили к "посадке" всего парка на протяжении многих лет.

19 декабря 2023 г. Украина подала официальный запрос на поставки MRH-90, несмотря на то, что у самолета есть документально подтвержденные проблемы с безопасностью и эксплуатацией.

СМИ пишет, что правительство Австралии собирается утилизировать 45 вертолетов.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал, что он "надеется, что все еще есть возможность, потому что мы пока не получили никакого ответа".

Известно, что на вторичном рынке каждая такая машина стоит около 20 миллионов долларов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США собираются утилизировать сотни ракет ATACMS , которые можно передать Украине. Эксраденец Валерия Залужного Дэниел Райс заявил, что США планирует утилизировать значительные запасы ракет ATACMS. Причиной этого Райс назвал истечение срока годности у дальнобойных ракет.

В американской печати в октябре 2023 года заявили, что США передали небольшую партию из 20 ракет ATACMS Украине, которые были мгновенно использованы для ударов по российским базам. Президент Зеленский отметил ракеты и указал, что они хорошо "зарекомендовали себя".

Однако Дэниел Райс рассказал, что Lockheed Martin, производящая ракеты ATACMS, собирается их уничтожить за большие средства американских налогоплательщиков, вместо того, чтобы отправить это "великолепное легальное высокоточное кассетное оружие" в Украину.

