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Судоходный саммит: как ООН пытается сдержать климатический кризис

На заседании государства обсудили стратегию противодействия климатическому кризису

сегодня, 19:35
Автор:

Карина Ожерельева
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На Судоходном саммите члены ООН подвергли критике Международную морскую организацию и ее государств-членов за отказ пересматривать свою стратегию до 2023 года по сокращению выбросов. Об этом сообщает UNN.

Судоходный саммит: как ООН пытается сдержать климатический кризис

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На заседании Комитета по защите морской среды глава встречи Хидеаки Сайто подчеркнул необходимость всех секторов ускорить свои усилия по сокращению выбросов парниковых газов. Сайто отметил, что комитет "признал необходимость усиления амбиций" текущей стратегии Международной морской организации и отметил необходимость срочного сокращения выбросов от судоходства вдвое до 2050 года. Международная морская организация настаивает на отсрочке принятия стратегии до 2023 года.

Люси Гиллиам, офицер по вопросам морского транспорта в Seas At Risk, сказала, что сокращение к 2050 году — слишком незначительный прогресс, и необходимо вдвое сократить выбросы уже к 2030 году.

"Провести два года на размышления о пересмотре стратегии – является ли этот невероятно крошечный шаг действительно ответом на климатический кризис? Мы переживаем за задержки, касающиеся вопросов климата, – это опасно", – отмечает Люси Гиллиам.

Многие страны-члены ООН уже взяли на себя обязательства по более жесткому сокращению выбросов в своих секторах судоходства. Коалиция стран, включая Великобританию, США, Францию, Германию, Панаму и Маршалловы острова, подписала декларацию, согласно которой государства обязуются "усилить глобальные усилия" для достижения чистого нуля выбросов от судоходства к 2050 году.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ООН сообщили о новом глобальном кризисе, который будет касаться нехватки питьевой и пресной воды.



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Источник: https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/24/un-shipping-summit-criticised-dangerous-delay-emissions-plan
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