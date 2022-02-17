Таиланд официально сменит название своей столицы

Королевский ученый совет Таиланда решил сменить официальное название столицы страны из Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Соответствующий законопроект уже принят правительством. Об этом сообщает Bangkok Post. Окончательно новое название будет одобрено после того, как его проверит специальный комитет, ответственный за проверку всех законопроектов. Также Кабинет Министров попросил комиссию учесть дополнительные замечания Министерства иностранных дел Таиланда. Впрочем, как пояснили в правительстве, использовать можно будет оба названия. Так, для обозначения иностранной столицы в документах, сведениях или других официальных и неофициальных бумагах название "Бангкок" нужно будет брать в скобки.

Таиланд - фото из открытых источников

Обратим внимание, что Бангкок использовался как официальное название с ноября 2001 года. Но, несмотря на это, на тайском языке город всегда называли Крунг Тхеп Маха Накхон. Однако это только часть. Полное название города – самое длинное имя мегаполиса в мире, внесенное в Книгу рекордов Гиннеса. Она выглядит так: Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттия Витсанукам Прасит.



В переводе это означает: “Город ангелов, большой город, резиденция Изумрудного Будды, неприступный город (Аюттхая) бога Индры, большая столица мира, наделенная девятью драгоценными камнями, счастливый город, богатый огромным королевским дворцом, напоминающий небесное жилище, где перерожденный бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишнукарном”.

Напомним, Таиланд – одно из популярнейших направлений среди украинских туристов. А теперь там еще и открыли знаменитый пляж с белым песком Мая Бэй. Рассказываем, чем он так особенный. Власти Таиланда закрыли пляж еще в 2018 году из-за большого наплыва туристов. Цель такого мероприятия – восстановление экосистемы, кораллов и дикой природы.

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