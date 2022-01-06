В Таиланде для туристов открыли знаменитый пляж

Таиланд – одно из популярнейших направлений среди украинских туристов. А теперь там еще и открыли знаменитый пляж с белым песком Мая Бэй. Рассказываем, чем он так особенный. Власти Таиланда закрыли пляж еще в 2018 году из-за большого наплыва туристов. Цель такого мероприятия – восстановление экосистемы, кораллов и дикой природы, пишет The Sun.

Остров - фото из открытых источников

"Акулы вернулись, коралловые рифы снова отрастают, и вода снова становится прозрачной", – сказал Рейтер Ютасак Супасорн, губернатор Управления туризма Таиланда.

Пляж стал популярным в 2000 году из-за съемок в фильме "Пляж" с участием актера Леонардо Ди Каприо. Это привело к закрытию острова после того, как наплыв туристов нанес ущерб природным ресурсам. Бухта Мая Бэй расположена в провинции Краби, на острове Пхи-Пхи в Таиланде. Она находится под охраной Национального Парка Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхи Пхи. Пляж, окруженный скалами высотой 100 метров, расположен в Андаманском море, и добраться до него можно только на лодке из близлежащих мест, таких как острова Пхукет, Пхи-Пхи или материк Краби.

Кроме того, для обеспечения защиты пляжа разрешено посещать не более 375 человек, а купание сейчас запрещено. Также лодкам будет разрешено швартоваться только в обозначенном месте в задней части залива, чтобы не повредить коралловые рифы.

Напомним, власти итальянской коммуны Оллолаи, расположенной на острове Сардиния в Средиземном море, предлагают туристам новую программу. Теперь итальянцы и иностранные граждане могут арендовать помещение по смешной цене — 1 евро. Известно, что туризм в этой местности не особенно развит, поэтому власти стараются привлечь внимание туристов такими "сладкими" предложениями. Взять участие в программе могут и итальянцы, и иностранцы. Для того чтобы арендовать домик за 1 евро (31 гривну), необходимо доказать свою готовность к проживанию в коммуне, а также продемонстрировать план по реставрации помещения, если есть такая необходимость. Также туристы должны презентовать план развития локального бизнеса и/или планы жизни в этом месте.

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