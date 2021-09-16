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Темнокожая женщина впервые стала победительницей конкурса «Мисс Ирландия»

Конкурс "Мисс Ирландия" проводится с 1947 года

сегодня, 01:30
Автор:

Ольга Чародий

Памела Уба выиграла конкурс "Мисс Ирландия 2021", став первой темнокожей женщиной в истории, которая получила этот титул. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Темнокожая женщина впервые стала победительницей конкурса «Мисс Ирландия»

Девушка (фото из открытых источников)

Конкурс "Мисс Ирландия" проводится с 1947 года. Нынешней победительницей стала 26-летняя ученая медицины Памела Уба. Она — первая темнокожая женщина, получившая титул.

Комментируя свою победу, Уба отметила:

"Это потрясающе — быть тем лицом, на которой молодые темнокожие девушки могут смотреть и говорить:" Она сделала это, и мы тоже можем".

Памела переехала в Ирландию из ЮАР, когда ей было 7 лет. Она, ее мама и трое братьев и сестер жили бедно. Детство женщины проходило в центре для тех, кто ищет убежища. Источником доходов семьи была помощь от правительства в размере 9 евро в неделю.

"В центре было довольно странное жизни, мы были довольно зависимыми от правительства, нам не разрешали работать, для моей мамы в то время это было трудно. Это странный путь взросления. Мне не очень нравилось, что мои друзья приходят туда, потому что я хотела, чтобы они видели меня совсем другой", — рассказала Памела.

Напомним, красота не имеет границ. Порой она настолько обманчива, что не позволяет рассмотреть за милым личиком и обворожительной улыбкой настоящую преступницу. Instagram-акаунтм Mugshawtyss собрал со всего мира фотографии самых красивых правонарушительниц современности.Каждая фотография была сделана сразу же после ареста. По этическим соображениям под ними нет имен. Но зато авторы аккаунта указали, за что именно преступница оказалась за решеткой. А вы бы догадались?





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Источник: https://www.bbc.com/news/newsbeat-58558667
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