Умер глава самой большой в мире семьи: у мужчины было 38 жен, 89 детей и 36 внуков

В Индии, в штате Мизорам, умер 76-летний Зион Чан, который считается главой крупнейшей в мире семьи. У мужчины остались 38 жен, 89 детей и 36 внуков. Об этом сообщает ВВС.

Зион Чан с семьей. Фото: bbc.com

Известно, что Зион Чан был духовным лидером местной секты, которая практиковала полигамию.

Сообщается, что в последнее время он страдал диабетом и гипертонией. Как рассказали врачи информационному агентству РТІ, состояние здоровья Чана ухудшалось. В воскресенье он был доставлен в больницу, но по прибытию в медучреждение умер.

Правда, как сообщает издание, пока неизвестно достоверно, действительно ли Зион Чан был главой самой большой семьи в мире, поскольку трудно оценить точное количество членов семейства. По крайней мере в одном отчете указано, что у него — 39 женщин, 94 ребенка, 33 внука и один правнук. Хотя в местных новостях Чана называют обладателем "мирового рекорда", а его семья славится как сенсация.

Все они живут в четырехэтажном доме на 100 комнат. Как пишут местные издания, семья ведет довольно необычный образ жизни.

Особняк Зиона Чана является главной туристической "изюминкой" в штате Мизорам. Туристы со всего мира приезжают, чтобы увидеть семью собственными глазами и познакомиться с их бытом.

По данным агентства Reuters, Чан родился в 1945 году. Он встретил свою первую жену, которая на три года старше его, в 17-летнем возрасте.

Семья принадлежит к секте, которая имеет около двух тысяч последователей. Все они живут недалеко от дома Чана. Секта была основана дедом Зиона в 1942 году. Одной из особенностей является то, что мужчинам разрешается иметь много жен.

Издание "Комментарии" писало ранее, что в Индии, в городе Пуна, произошел пожар на химзаводе, где изготовляли дезинфицирующие средства. По информации местного СМИ, огонь унес жизни по меньшей мере 18 человек.

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