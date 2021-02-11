В Афинах студенческая акция протеста переросла в масштабную потасовку с полицией

В ходе конфликта представители полиции Греции использовали против демонстрантов слезоточивый газ. Также был проведен разгон колонны протестующих студентов и преподавателей на площади около здания Парламента. Кроме этого было произведено ряд задержаний участников акции протеста.

Протесты в Афинах - фото из открытых источников

Студенты, родители учащихся и преподавательский состав проводили на площади акцию протеста против закона о вузах, который предусматривает формирование в университетах специализированных охранных подразделений. Кроме этого, закон предусматривает отчисление из списков учащихся ряда студентов, которые по несколько лет не сдают экзамены и не получают диплом. На данный момент идет обсуждение закона в Парламенте Греции.

Студенты, преподаватели, а также члены ассоциаций родителей проводили днем ​​митинг в центре столицы Греции, а затем прошли колонной к парламенту, протестуя против разработанного властями закона о высших учебных заведениях.

Напомним, в Афинах 10 февраля вышли на протест против законопроекта об образовании, за который сегодня голосовал парламент. Когда участники митинга подошли к зданию парламента, то ситуация обострилась. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ, после чего начались столкновения между полицейскими и протестующими.

Далее митингующие вернулись к метро "Университет", планируя разойтись. Однако произошел еще один конфликт: неизвестные атаковали полицейских с коктейлями Молотова. Правоохранители начали арестовывать людей, акция прекратилась. Сообщается, что в общеобразовательном митинге участвовали учителя, студенческие и родительские объединения, студенты и сотрудники университетов. Их не устраивает законопроект, который меняет систему доступа к высшему образованию.









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