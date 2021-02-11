В Афинах студенческая акция протеста переросла в масштабную потасовку с полицией

Язык
Coinspot 11.02.2021
BTC/USD
44745.81
ETH/USD
1731.86
LTC/USD
180.14
НБУ 11.02.2021
USD/UAH
28.02
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
В ходе конфликта представители полиции Греции использовали
против демонстрантов слезоточивый газ. Также был проведен разгон колонны протестующих студентов и преподавателей на
площади около здания Парламента. Кроме этого было произведено ряд задержаний
участников акции протеста.
Протесты в Афинах - фото из открытых источников
Студенты, родители учащихся и преподавательский состав проводили на площади акцию протеста против закона о вузах, который предусматривает формирование в университетах специализированных охранных подразделений. Кроме этого, закон предусматривает отчисление из списков учащихся ряда студентов, которые по несколько лет не сдают экзамены и не получают диплом. На данный момент идет обсуждение закона в Парламенте Греции.
Студенты, преподаватели, а также члены ассоциаций родителей проводили днем митинг в центре столицы Греции, а затем прошли колонной к парламенту, протестуя против разработанного властями закона о высших учебных заведениях.
Напомним, в Афинах 10 февраля вышли на протест против законопроекта об образовании, за который сегодня голосовал парламент. Когда участники митинга подошли к зданию парламента, то ситуация обострилась. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ, после чего начались столкновения между полицейскими и протестующими.
Далее митингующие вернулись к метро "Университет", планируя разойтись. Однако произошел еще один конфликт: неизвестные атаковали полицейских с коктейлями Молотова. Правоохранители начали арестовывать людей, акция прекратилась. Сообщается, что в общеобразовательном митинге участвовали учителя, студенческие и родительские объединения, студенты и сотрудники университетов. Их не устраивает законопроект, который меняет систему доступа к высшему образованию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости