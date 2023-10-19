В Армении готовят "пощечину" Путину: какой ультиматум поставили России

В Армении обсуждают возможность закрытия российских пропагандистских телеканалов из-за грубых нарушений. Правительство в Ереване уже предупредило, если инциденты повторятся, то против телевидения Кремля будут приняты меры. Ранее армянские парламентарии уже призывали отключить российское телевидение из — за угрозы национальной безопасности Армении . Об этом сообщает News.am.

Премьер-министр Армении Пашинян и президент РФ Путин (фото из открытых источников)

По словам министра высокотехнологичной промышленности Армении Роберта Хачатряна, страна изучает возможность прекращения вещания телевидения РФ на их территории из-за нарушений, допущенных кремлевскими пропагандистами.

Он заявил, если нарушение повторится, то армянские власти предпримут "соответствующие шаги". Но подробности министр не поведал.

"Все темы обсуждаются, есть соглашение, предусматривающее соответствующие шаги. Если будут нарушения, мы воспользуемся этими шагами", — подчеркнул Хачатрян.

До этого депутат от правящей фракции Лусине Бадалян заявляла о том, что телевидение РФ в Армении нужно выключить, потому что кремлевский контент начинает угрожать национальной безопасности Армении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Армения ратифицировала Римский устав . 3 октября парламент Армении наконец-то ратифицировал Римский устав Международного уголовного суда. Теперь Путин должен быть арестован, если он прибудет в эту страну. Ведь МКС в марте 2023 выдал ордер на арест российского президента по подозрению в принудительной депортации детей из Украины на территорию России. В Кремле с ответом не заставили себя ждать. Песков заявил, что присоединение Армении к Римскому уставу является некорректным решением

Комментируя решение парламента Армении, Песков заявил, что Россия считает народ Армении братским, но у руководства этой страны есть вопросы. Также он заявил, что Кремль не хотел бы, чтобы Путину когда-нибудь пришлось отказываться от визита в Армению.