Опубликован текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна о прекращении войны в Карабахе

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Татьяна Веремеева
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появился текст совместного заявления президентов Армении Никола Пашиняна, Азербайджана
Ильхама Алиева и России Владимира Путина о прекращении боевых действий вНагорном Карабахе. Текст без изменений и сокращений опубликовал "Sputnik
Армения".
"Мы,
Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики
Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о
следующем:
1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.
2. Агдамский
район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе
Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября
2020 года.
3. Вдоль
линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора
развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960
военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц
автомобильной и специальной техники.
4.
Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с
выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента
Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние
периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о
намерении прекратить применение данного положения.
5. В целях
повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта
договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением
огня.
6. Республика
Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике
Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при
этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать
связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
По согласованию
Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута
движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и
Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента
для охраны этого маршрута.
Азербайджанская
Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан,
транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
7. Внутренне
перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и
прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам
беженцев.
8.
Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами
погибших.
9.
Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика
Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами
Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью
организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов
в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы
Пограничной службы ФСБ России.
По
согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных
коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными
районами Азербайджана".
Напомним, эскалация вооруженного
конфликта на территории
Нагорного Карабаха продолжается уже второй месяц. Принадлежность этой историко-географической
области оспаривается армянами и азербайджанцами. На момент распада СССР,
территория Нагорного Карабаха находилась в составе Азербайджана, но местные
армяне, составляющие большинство населения региона, при военной поддержке
Армении, полностью захватили Нагорно-Карабахскую автономную область и еще пять
прилегающих районов. Карабахский конфликт начала 90-х унес жизни свыше 30 тыс.
человек, а Азербайджан утратил 20% территории. На оккупированных территориях
образовалась непризнанная республика Арцах.
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