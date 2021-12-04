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В Австрии назвали имя нового канцлера

Новый глава Австрийской народной партии заявил, что продолжит уделять большое внимание проблеме нелегальной миграции

сегодня, 07:14
Автор:

Ольга Чародий
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Руководство господствующей Австрийской народной партии единогласно избрало министра внутренних дел Карла Негаммера следующим федеральным канцлером. Об этом решении сообщил на пресс-конференции сам новоизбранный канцлер. 

В Австрии назвали имя нового канцлера

Канцлер Австрии - фото из открытых источников

"Хочу вас проинформировать, что сегодня президиумом новой Народной партии меня единогласно назначен председателем партии и одновременно кандидатом на должность федерального канцлера", — заявил политик.

Новый глава Австрийской народной партии заявил, что продолжит уделять большое внимание проблеме нелегальной миграции, которую назвал "вопросом безопасности". По словам политика, для него есть три основных понятия: "Ответственность, солидарность и свобода". В новом правительстве Австрии анонсируют "перестановки": сменятся министры внутренних дел, финансов и образования.

Карл Нехаммер занимал должность министра внутренних дел Австрии с января 2020 года. До этого являлся генеральным секретарем Австрийской народной партии с 2018 по 2020 годы, а также членом Национального совета с 2017 по 2020 годы.

Напомним, власти Австрии приняли решение ввести строгие запреты для тех, кто до сих пор не вакцинирован против коронавируса. Теперь даже одна доза вакцины против COVID-19 не может давать право на посещение кафе, ресторанов и салонов красоты. Такое право может быть только у тех, кто прошел полный курс вакцинации. Кроме того, непривитым гражданам Австрии строго запрещено поселяться в отелях и посещать их, участвуя в мероприятиях. Также нельзя посещать собрания, количество людей на которых превышает 25 человек. Новые правила начинают действовать уже с понедельника.  При этом власти Австрии делают поблажку для тех, кто по каким-либо причинам не успел сделать вторую дозу вакцины.

Для того, чтобы получить полный курс вакцинации будет отведено 4 недели. В этот четырехнедельный переходный период австрийцы, получившие один укол, смогут жить обыденной жизнью. Ну, а для тех, у кого нет ни одной дозы вакцины строгие меры начнут действовать с понедельника.





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Источник: https://www.salzburg24.at/news/oesterreich/karl-nehammer-neuer-kanzler-und-oevp-parteichef-113454007
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