В Австрии назвали имя нового канцлера

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Ольга Чародий
Руководство господствующей Австрийской народной партии единогласно избрало министра внутренних дел Карла Негаммера следующим федеральным канцлером. Об этом решении сообщил на пресс-конференции сам новоизбранный канцлер.
Канцлер Австрии - фото из открытых источников
Новый глава Австрийской народной партии заявил, что продолжит уделять большое внимание проблеме нелегальной миграции, которую назвал "вопросом безопасности". По словам политика, для него есть три основных понятия: "Ответственность, солидарность и свобода". В новом правительстве Австрии анонсируют "перестановки": сменятся министры внутренних дел, финансов и образования.
Карл Нехаммер занимал должность министра внутренних дел Австрии с января 2020 года. До этого являлся генеральным секретарем Австрийской народной партии с 2018 по 2020 годы, а также членом Национального совета с 2017 по 2020 годы.
Напомним, власти Австрии приняли решение ввести строгие запреты для тех, кто до сих пор не вакцинирован против коронавируса. Теперь даже одна доза вакцины против COVID-19 не может давать право на посещение кафе, ресторанов и салонов красоты. Такое право может быть только у тех, кто прошел полный курс вакцинации. Кроме того, непривитым гражданам Австрии строго запрещено поселяться в отелях и посещать их, участвуя в мероприятиях. Также нельзя посещать собрания, количество людей на которых превышает 25 человек. Новые правила начинают действовать уже с понедельника. При этом власти Австрии делают поблажку для тех, кто по каким-либо причинам не успел сделать вторую дозу вакцины.
Для того, чтобы получить полный курс вакцинации будет отведено 4 недели. В этот четырехнедельный переходный период австрийцы, получившие один укол, смогут жить обыденной жизнью. Ну, а для тех, у кого нет ни одной дозы вакцины строгие меры начнут действовать с понедельника.
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