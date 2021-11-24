В Болгарии в автокатастрофе погибли не менее 46 человек

По меньшей мере, 46 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате автокатастрофы автобуса в западной части Болгарии. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. Автобус был с номерами из Северной Македонии, и большинство пассажиров на борту были возвращавшимися из Турции туристами. Сообщается, что автобус протаранил отбойник на автомагистрали, которая тянется юго-западнее столицы страны Софии примерно в 02:00 по местному времени. Семерым людям удалось выбраться из автобуса, их госпитализировали в больницу с ожогами.

Болгария - фото из открытых источников

Официальные лица рассказали, что автобус свернул с автострады и врезался и оторвал 50-метровую часть отбойника. Но остается непонятным, когда вспыхнул автобус до столкновения или после. Никакие другие автомобили в этой аварии не пострадали. Официально имена жертв пока не называют, но чиновники заявили, что среди них есть дети и молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. Мэр соседнего села Перник сказал, что автомагистраль на этом участке в очень плохом состоянии, и там часто случаются аварии. Министр иностранных дел Македонии Бужар Османи сообщил журналистам, что группа тренеров возвращалась в столицу Скопье.

Напомним, в Соединённых Штатах Америки произошла смертельная авария. Как стало известно, инцидент произошел на территории авиабазы ВВС США в штате Техас. Сообщается, что на взлетно-посадочной полосе произошла авария с участием двух учебно-тренировочных реактивных самолетов Т-38С Talon. В результате происшествия один пилот получил смертельные ранения. Двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что один из пострадавших на данный момент находится в критическом состоянии. Жизни второго ничего не угрожает. Он был отпущен после оказания медицинской помощи. По факту данного происшествия было начато расследование. Устанавливается точная причина инцидента.

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