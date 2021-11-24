logo

BTC/USD

56529.14

ETH/USD

4256.91

LTC/USD

211.19

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

30.45

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Остальной мир В Болгарии в автокатастрофе погибли не менее 46 человек
commentss НОВОСТИ Все новости

В Болгарии в автокатастрофе погибли не менее 46 человек

сегодня, 02:10
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

По меньшей мере, 46 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате автокатастрофы автобуса в западной части Болгарии. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. Автобус был с номерами из Северной Македонии, и большинство пассажиров на борту были возвращавшимися из Турции туристами. Сообщается, что автобус протаранил отбойник на автомагистрали, которая тянется юго-западнее столицы страны Софии примерно в 02:00 по местному времени. Семерым людям удалось выбраться из автобуса, их госпитализировали в больницу с ожогами.

В Болгарии в автокатастрофе погибли не менее 46 человек

Болгария - фото из открытых источников

Официальные лица рассказали, что автобус свернул с автострады и врезался и оторвал 50-метровую часть отбойника. Но остается непонятным, когда вспыхнул автобус до столкновения или после. Никакие другие автомобили в этой аварии не пострадали. Официально имена жертв пока не называют, но чиновники заявили, что среди них есть дети и молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. Мэр соседнего села Перник сказал, что автомагистраль на этом участке в очень плохом состоянии, и там часто случаются аварии. Министр иностранных дел Македонии Бужар Османи сообщил журналистам, что группа тренеров возвращалась в столицу Скопье.

Напомним, в Соединённых Штатах Америки произошла смертельная аварияКак стало известно, инцидент произошел на территории авиабазы ВВС США в штате Техас. Сообщается, что на взлетно-посадочной полосе произошла авария с участием двух учебно-тренировочных реактивных самолетов Т-38С Talon. В результате происшествия один пилот получил смертельные ранения. Двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что один из пострадавших на данный момент находится в критическом состоянии. Жизни второго ничего не угрожает. Он был отпущен после оказания медицинской помощи.  По факту данного происшествия было начато расследование. Устанавливается точная причина инцидента. 





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-59383852
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!