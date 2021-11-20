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В США произошла авиакатастрофа на военной базе: есть погибшие

В американском Техасе погиб пилот реактивного самолета

сегодня, 16:45
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки произошла смертельная авария. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В США произошла авиакатастрофа на военной базе: есть погибшие

Истребитель. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел на территории авиабазы ВВС США в штате Техас. Сообщается, что на взлетно-посадочной полосе произошла авария с участием двух учебно-тренировочных реактивных самолетов Т-38С Talon.

В результате происшествия один пилот получил смертельные ранения. Двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что один из пострадавших на данный момент находится в критическом состоянии. Жизни второго ничего не угрожает. Он был отпущен после оказания медицинской помощи. 

По факту данного происшествия было начато расследование. Устанавливается точная причина инцидента. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что  Аргентине стражи порядка застрелили молодого футболиста. В своем отчете правоохранители указали, что транспортное средство, в котором находился юноша, протаранило служебный автомобиль. По их словам, они пытались остановить машину и потом открыли огонь по ней. Отмечается, что представители футбольного клуба, за который выступал погибший, не согласны с версией следствия. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Канаде масштабное наводнение убивает людей и разрушает города. Власти пострадавшей провинции объявили двухнедельный режим чрезвычайного положения. Стихия уже успела унести жизни одной местной жительницы. Судьба еще двух граждан остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести. Наводнения причинили большой ущерб городам. 






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Источник: https://korrespondent.net/world/4419054-v-tekhase-na-uchenyiakh-s-reaktyvnymy-samoletamy-pohyb-pylot
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