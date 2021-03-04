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В Боливии 11 человек упали с 4-го этажа

В университете Эль-Альто в Боливии студенты собрались на акцию протеста в актовый зал университета, который находится на 4 этаже

4 марта 2021, 02:35
Автор:

Ольга Чародий

Инцидент произошел во время акции протеста.  11 студентов упали с балкона из-за того, что перила рухнули. В результате инцидента 7 человек погибли, четверо продолжают бороться за жизнь, сообщает DailyMail.

В Боливии 11 человек упали с 4-го этажа

В университете в Боливии обрушились перила (фото из открытых источников)

Акция протеста проходила в государственном университете Эль-Альто в Боливии во время внеочередного студенческого собрания, созванного Студенческим центром. Начались сильные волнения, потасовка и давка, из-за которых рухнули перила.

Среди погибших — четверо мужчин и три женщины в возрасте от 19 до 27 лет. Высота падения составила 4 этажа. Трое пострадавших скончались в больнице. Четверо выживших студентов находятся   в критическом состоянии, им проводится интенсивная терапия. По факту трагедии проводится расследование, подробности инцидента выясняются.

Напомним, в ходе беспорядков, которые произошли во время акций протеста в Вашингтоне как минимум четверо активистов получили ножевые ранения от своих оппонентов. Американский телеканал  NBC сообщил, что на полицейских напали по меньшей мере шестеро демонстрантов, десять человек затеяли драку с гражданскими лицами. Отмечается, что поводом для конфликта стало одновременное проведение двух акций — сторонников и противников  Дональда Трампа. Республиканцы собрались на площади Фридом-плаза и у здания Верховного суда на Капитолийском холме, протестуя против имевшегося, по их мнению, мошенничества на выборах.

Это не единственный случай силовых столкновений за последние дни. В городе Олимпия в штате Вашингтон персона Трампа также стала поводом для столкновений. Там даже произошла стрельба, один из активистов получил огнестрельное ранение.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9318261/Five-Bolivian-students-die-three-injured-fourth-storey-railing-collapses-stairwell.html
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