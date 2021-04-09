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В Британии зарезали багатейшего человека страны

В полиции телеканала сообщили, что по подозрению в совершении убийства задержан 34-летний мужчина

сегодня, 03:57
Автор:

Ольга Чародий

В графстве Дорсет был убит 83-летний Ричард Саттон — один из самых богатых людей страны — он занимал четыреста тридцать пятый строчку в британском "Форбс". Состояние погибшего оценивают в 301 млн фунтов стерлингов, в том числе 5-звездные лондонские гостиницы Sheraton Grand и Athenaeum hotels.

В Британии зарезали багатейшего человека страны

США (фото из открытых источников)

На него было совершено вооруженное нападение. Преступник, напавший на миллионера в его собственном доме, также ранил 60-летнюю жену Саттона — она получила серьезное ранение, и в критическом состоянии была госпитализирована в больницу Бристоля. САВохраняется угроза жизни потерпевшей. По сообщению правоохранителей, нападающий был знаком с хозяином дома. По подозрению в преступлении в Лондоне был задержан 34-летний мужчина.

Напомним, онкология унесла жизни еще одного талантливого актера с мировым именем. Через раковой опухоли, расположилась в мозге, умер британец Пол Риттер, известный украинскому зрителю по роли ученого Дятлова из сериала "Чернобыль".

Риттер ушел из жизни в семейном кругу. У него остались жена и двое сыновей — Ной и Фрэнк. Месяц назад, в начале марта актеру исполнилось 55 лет. Рожденный в британском Кенте Пол Риттер слыл среди коллег очень милым и вежливым человеком. В актерском сообществе много ценили его талант и рады с ним сотрудничать. Несмотря на достаточно громкие роли в кинематографе, Риттер все же позиционировал себя как театральный актер. На подмостки он чаще выходил в десятых годах нынешнего века. В 2012-м он сыграл Эда Буна в постановке "Странный случай с собакой ночью", а через год выступил в роли Джона Мейджора в "Аудиенция" (его несравненной партнершей по сцене стала известная актриса Хелен Миррен). Украинские зрители знают Пола Риттера не только, как лицо, подавшее начальство несчастной Чернобыльской АЭС в сериале "Чернобыль", но и по другим весомым фильмов.


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