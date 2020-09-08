В Германии объяснили, почему Россия не получит результаты анализов Навального

Россия не получит результаты анализов оппозиционера Алексея Навального. Предоставлять отчет Москве отказались в Институте Бундесвера в Мюнхене. Там сообщили, что информация засекречена, пишет "Новая газета".

Алексей Навальный. Фото: gazeta.ru

В организме Навального немецкие эксперты обнаружили следы ядовитого вещества "Новичок". Как именно это сделали - не раскрывают. Технология секретная, и именно поэтому результаты анализов Навального россияне не получат.

"Любая дополнительная информация о тех результатах исследования, которые мы получили, позволит сделать выводы о конкретных знаниях и навыках Бундесвера касательно отдельных веществ. Это очень чувствительная сфера. И передавать эту информацию нельзя. Это будет идти в разрез с интересами Германии", - сообщил представитель медико-санитарной службы Бундесвера.

Ранее выдать результаты исследований Навального попросила у Германии Генеральная прокуратура РФ.



Напомним, что российский оппозиционный политик оказался в реанимации омской больницы в средине августа. Через два дня его перевезли в немецкую клинику "Шарите". Навальный до сих пор остается без сознания, но состояние его улучшилось. Немецкие врачи и эксперты уверены, что Навального отравили веществом "Новичек".

Также "Комментарии" рассказывали о том, что Фонд Навального опубликовал расследование, которое оппозиционер снял непосредственно перед отравлением.



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