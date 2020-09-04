У Навального опубликовали расследование, снятое перед его отравлением

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Виолетта Комаровская
Фонд Алексея Навального опубликовал расследование оппозиционера, которое он снимал как раз накануне отравления. Политик искал доказательства создания депутатами из "Единой России" коррупционных схем в Томске.
Получасовое расследование появилось на странице Российского фонда борьбы с коррупцией. Навальный утверждает, что в Томске действует "депутатская мафия". Якобы все коммуникации в городе взяли под свой контроль избранники из "Единой России" президента Владимира Путина. В частности, речь идет о лидере партийного отделения в Томске Владимира Резникова.
Алексей Навальный. Фото: Павел Головкин/АP
"У вас есть интернет? Один из самых крупных провайдеров принадлежит Резникову. Его компания устанавливает камеры наблюдения. А еще у него есть парикмахерские, есть отель, даже воду "Юнона" производит и продает семья Резниковых. Производство водки в Томске тоже, к слову, принадлежит им", - рассказали в расследовании.
Кроме Резникова в материале упоминают еще нескольких депутатов-единороссов и бывшего генерального прокурора России Артема Чайку.
"Они взяли под контроль городскую инфраструктуру и берут деньги с горожан. Потом на эти средства становятся депутатами и повышают тарифы, чтобы им платили еще больше. И так по кругу", - подытожили авторы расследования.
Напомним, что Алексея Навального отравили две недели назад. Он как раз должен был лететь из Томска в Москву. Вскоре оппозиционера перевезли в немецкую клинику "Шарите". Там врачи установили, что политика отравили химическим веществом "Новичек".
Ранее "Комментарии" рассказывали о прогнозах врача, касающихся того, сможет ли Алексей Навальный вернуться к нормальной жизни после столь сильного отравления.
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