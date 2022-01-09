В Германии остановили экспорт оружия в Казахстан

Власти Германии решили прекратить поставки продукции военного назначения в Казахстан на фоне протестных событий. б этом сообщил госсекретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Свен Гигольд в Twitter.

Казахстан - фото из открытых источников

"Вчера я приказал прекратить весь экспорт оружия из Германии в Казахстан. Я также внимательно рассмотрю предварительный экспорт вооружений", – сказал Свен Гигольд.

Соответствующее решение было принято после ввода войск ОДКБ и приказа президента Касима-Жомарта Токаева открывать огонь протестующим без предупреждения. В 2021 году в Германии выдали 25 лицензий на поставку оборонной продукции в Казахстан на общую сумму около 2,2 млн евро.

Напомним, что произошло, происходит и что важно понять Украине? Может ли нечто подобное произойти в скором времени в нашей стране? Ответы на эти вопросы портал "Комментарии" искал вместе с экспертами. Протесты жестко подавлены, сторонники Назарбаева объявлены национальными предателями, а Казахстан попадает в серьезную зависимость от Кремля Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков подчеркивает, что события в Казахстане начинались как стихийный протест граждан против не устраивавших их экономических решений власти. Но практически сразу этот протест перерос в борьбу двух кланов — бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и нынешнего Касыма-Жомарта Токаева.

"Именно клановой схваткой за власть объясняется и применение оружия, и организованность действий, и жестокость с обеих сторон. Естественно, в процессе активно поучаствовали мародеры и криминал. При этом, никакой структурированной оппозиции там не обнаружилось. Судя по всему, Назарбаев недееспособен, так как он ни разу не появился в эфире и не поддержал своих сторонников", – акцентирует аналитик.

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