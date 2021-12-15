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В Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4

Метеорологи объявили предупреждение об опасности возникновения цунами

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий
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Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на востоке Индонезии, после чего метеорологи объявили о возможности цунами. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters. Сообщается, что землетрясение произошло в 3:20 ночи по местному времени в море Флорес, примерно в 112 км северо-западнее города Ларантука, в восточной части острова Флорес, на глубине около 12 км, нанеся лишь незначительные повреждения, травмирован один человек.

В Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение. Фото: Twitter

Метеорологи объявили предупреждение об опасности возникновения цунами для окрестных островов, включая Малук и Сулавеси. Отметим, что землетрясения в Индонезии происходят довольно часто, поскольку страна расположена в так называемом "огненном кольце" — области в Тихом океане, где находится большинство активных вулканов.

Напомним, на Канарах произошло землетрясение. На острове Ла-Пальма, где уже на протяжении долгого времени извергается вулкан под названием Кумбре-Вьеха, произошло сильное землетрясение.  Как стало известно, подземные толчки ощущались в ночь на сегодня, 20 октября. Специалисты рассказали, что магнитуда землетрясения составляла 4,8 балла по шкале Рихтера. Отмечается, что оно стало самым сильным с начала извержения. 

Стихия бушевала в районе населенного пункта Вилья-де-Масо. Очаг землетрясения залегал на глубине около трех десятков километров.  Для справки: извержение вулкана на острове Ла-Пальма началось 19 сентября. Потоки раскалённой лавы, вытекающие из жерла, уже уничтожили более тысячи жилых домов. Около семи тысяч граждан были вынуждены эвакуироваться. Было сожжено более 600 гектаров сельскохозяйственных угодий.




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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/magnitude-77-earthquake-strikes-near-maumere-indonesia-emsc-2021-12-14/
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