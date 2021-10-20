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Остров Ла-Пальма, где уже месяц извергается вулкан, всколыхнуло мощное землетрясение

Стихия бушевала в районе населенного пункта Вилья-де-Масо

сегодня, 12:26
Автор:

Денис Подставной

На Канарах произошло землетрясение. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

Остров Ла-Пальма, где уже месяц извергается вулкан, всколыхнуло мощное землетрясение

Землетрясение. Фото: Рixabay

На острове Ла-Пальма, где уже на протяжении долгого времени извергается вулкан под названием Кумбре-Вьеха, произошло сильное землетрясение. 

Как стало известно, подземные толчки ощущались в ночь на сегодня, 20 октября. Специалисты рассказали, что магнитуда землетрясения составляла 4,8 балла по шкале Рихтера. Отмечается, что оно стало самым сильным с начала извержения. 

Стихия бушевала в районе населенного пункта Вилья-де-Масо. Очаг землетрясения залегал на глубине около трех десятков километров. 

Для справки: извержение вулкана на острове Ла-Пальма началось 19 сентября. Потоки раскалённой лавы, вытекающие из жерла, уже уничтожили более тысячи жилых домов. Около семи тысяч граждан были вынуждены эвакуироваться. Было сожжено более 600 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Непал накрыли сильные ливни. Из-за этого в некоторых районах страны начали образовываться масштабные наводнения и оползни. Стихия уже успела убить более четырех десятков человек, еще многие получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Около 30 человек числятся пропавшими без вести. Предполагается, что стихия не будет отступать еще несколько дней.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в японской префектуре Кумамото начал извергаться вулкан. Из его жерла в небо поднялся огромный столб дыма и пепла. Власти объявили о третьем уровне опасности из пяти возможных. Гражданам нельзя приближаться к горе. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4408005-na-ostrove-palma-proyzoshlo-moschnoe-zemletriasenye
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