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В Израиле тестируют четвертую дозу вакцины против COVID-19

В настоящее время тестирование проходят 150 человек

сегодня, 01:30
Автор:

Ольга Чародий
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В Израиле проходит этап тестирования на пациентах четвертой дозы вакцины против COVID-19 во избежание нового всплеска заражений. Об этом пишет международное информационное агентство Reuters. На прошлой неделе экспертная группа Министерства здравоохранения рекомендовала Израилю стать первой страной, предложящей четвертую дозу вакцины — также известную как вторую бустерную дозу — людям старше 60 лет, страдающим ослабленной иммунной системой, и медицинским работникам.

В Израиле тестируют четвертую дозу вакцины против COVID-19

COVID-19 - фото из открытых источников

Это предложение приветствовало правительство Израиля, которое боролось с падением уровня прививки среди населения страны. В настоящее время тестирование проходят 150 человек в медицинском центре Шиба в Рамат-Гане вблизи Тель-Авива. Все они медицинский персонал. Именно согласно их результатам исследователи будут определять, нужна ли вообще четвёртая доза.

По данным министерства здравоохранения Израиля, около 63% из 9,4-миллионного населения Израиля получили первые две дозы вакцины. Почти 45% также получили третью дозу или дополнительную прививку. Зарегистрировано около 2000 подтвержденных или подозреваемых случаев Omicron. Израиль был первой страной, начавшей массовые прививки граждан год назад, и стал одним из первых, кто заметил, что иммунитет со временем ослабевал в ответ на широкую программу ревакцинации.

Напомним, количество новых случаев коронавируса в Турции возросло на 30% в понедельник, 27 декабря, до 26 099. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, являющиеся наибольшим процентом роста в этом году, а министр здравоохранения предупредил о быстром распространении штамма Omicron. 




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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/israel-tests-4th-covid-vaccine-dose-awaits-ministry-green-light-2021-12-27/
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