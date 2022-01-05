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В Казахстане полностью отключили интернет: новостные сайты офлайн

Казахстанские сайты не работают

сегодня, 14:45
Автор:

Кравцев Сергей
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В Казахстане ситуация продолжает накаляться. Страна оказалась полностью отключена от интернета. Находясь за границей невозможно открыть какой-либо из новостных ресурсов, также оказались отключёнными государственные СМИ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "УНИАН".

В Казахстане полностью отключили интернет: новостные сайты офлайн

Здание акимата Алматы. Фото: из открытых источников

Проводной интернет был отключен, когда начались активные столкновения протестующих с силовиками. Местный оператор Казахтелеком принял решение отключить сеть во всей стране. С мобильной связью в Казахстане тоже навались проблемы, дозвониться куда-либо очень проблематично. О мобильном интернете говорить не приходится. Он заблокирован уже довольно долго. Прекратил также вещание казахский телеканал КТК, который связывают с Нурсултаном Назарбаевым.

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты проанализировали ситуацию, которая разворачивается в эти часы в Казахстане. Дипломат Вадим Трюхан отметил, что его лично больше всего настораживает градус напряженности, который лишь нарастает с каждым часом. Протест перерос действительно в нечто больше, чем просто негодование решением власти о поднятии тарифов. К тому же, власти Казахстана могли сыграть на опережение и быстро погасить пламя, согласившись снизить цены на газ. Это не есть для Казахстана, который занимается добычей газа. Большой проблемой. Дипломат не исключает вмешательство в протестное движение спецслужб иностранных государств, в первую очередь России, которая заинтересована в любой дестабилизации ситуации. Журналист Денис Казанский, в свою очередь, считает, что происходящее в Казахстане – это удар не только по диктаторскому режиму в этой стране, но и по мечтам Кремля, где стоит настоящая истерика из-за происходящего в Алматы.



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Источник: https://www.unian.net/world/v-kazahstane-polnostyu-otklyuchili-internet-novosti-mira-11662729.html
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