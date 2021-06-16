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В Колумбии на военной базе взорвался заминированный автомобиль

Ни одна вооруженная организация пока не взяла на себя ответственность за теракт

сегодня, 06:12
Автор:

Ольга Чародий

В Колумбии заминированный автомобиль взорвался на территории военной базы, расположенной в городе Кукута на границе с Венесуэлой. Об этом сообщает The Associated Press. 

В Колумбии на военной базе взорвался заминированный автомобиль

Колумбия фото из открытых источников)

Министр обороны страны на своей странице в Twitter сообщил, что выехал к 30-й армейской бригаде для расследования ситуации. Официальной информации о жертвах и пострадавших нет, однако на опубликованных в Сети видеозаписях очевидцев видно несколько автомобилей скорой помощи. По данным Reuters, в результате взрыва пострадали 23 человека, в том числе военнослужащие и гражданское население.

Ни одна вооруженная организация пока не взяла на себя ответственность за теракт, правительство также еще не назвало вероятного исполнителя.

Как сообщали ранее взрыв возле автозаправочной станции в йеменском городе Мариб унес жизни по меньшей мере 12 человек в субботу. Известно, что в местную больницу доставили десятки человек, многие из которых сильно обгорели. При этом 12 человек уже умерли от полученных травм, среди них – пятеро детей. Подтвердив взрыв, власти города Мариб обвинили в инциденте ракетный удар боевиков-хуситов, сражающихся с коалицией во главе с Саудовской Аравией в гражданской войне в Йемене. В Facebook сообщалось, что погибли 14 человек. Министры здравоохранения и информации в международно признанном йеменском правительстве также обвинили в нападении хуситов.

Напомним, на окраине оккупированного Луганска в районе Вергунка произошел мощный взрыв, причиной которого, предположительно, стал газ высокого давления. На месте взрыва развернули оперативный штаб. Пожар в следствие взрыва ликвидировали местные пожарные, работники экстренных служб и "правоохранители".


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Источник: https://apnews.com/article/noticias-f314676a1d785e680c05a9aef617944b
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