В крупнейшем городе Казахстана – Алматы продолжается антитеррористическая спецоперация

Власти Казахстана приняли решение больше не идти на диалог с протестующими, обратившись за военной помощью к союзникам по ОДКБ для подавления протеста, а параллельно, начав антитеррористическую спецоперацию по всей стране. Главные же события развернулись в одном из самых крупных городов Алматы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Радио Азаттык".

Антитеррористическая спецоперация. Фото: из открытых источников

Правоохранительные органы обратились к жителям без надобности не выходить на улицы, сохранять спокойствие, не паниковать, а также помогать силовиками подавлять беспорядки. В комендатуре Алматы рассказали, что из-за акций протеста и беспорядков город уже понес огромные убытки.

Издание отмечает, сообщается, что зафиксировано очень много случаев мародерства, кроме того, пострадал бизнес, который не сумел защитить свои имущество от нападений. Помимо этого, нанесен ущерб здоровью многих граждан, среди которых немало правоохранителей, а медики из-за протестов не могут полноценно выполнять свою работу.

Очевидцы рассказывают, что перед мэрией Алматы довольно долго длилась перестрелка между силовиками и протестующими. В различных Telegram-каналах появилась информация о том, что по указанию власти в Алматы направляется большое количество военной техники для подавления протестов. На площадь Республики прибыло около 50 единиц военной техники – в том числе автомобили с силовиками, у которых есть огнестрельное оружие.

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