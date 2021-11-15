В Ливерпуле таксист предотвратил теракт, замкнув смертника в авто

В воскресенье в Ливерпуле возле женской больницы взорвалось такси, где сидел пассажир со взрывным устройством. Водитель успел выпрыгнуть, его госпитализировали. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. Инцидент произошел в воскресенье памяти. В результате взрыва пассажир погиб, а водителя госпитализировали.

Теракт - фото из открытых источников

Отмечается, что ливерпульский таксист Дэвид Перри подобрал пассажира, попросившего отвезти его в англиканский собор, где проходил парад на День памяти. Там присутствовали военные, ветераны и местные власти. Когда пассажир увидел, что дороги заблокированы, он попросил вместо этого отвезти его в центр города. Когда автомобиль проезжал мимо женской клиники, пассажир попросил остановить возле нее. Водитель в этот момент заметил, что у пассажира под одеждой торчат какие-то провода. Дэвид выскочил из машины и запер там пассажира. Через мгновение раздался взрыв. Официально личность погибшего пассажира пока не установлена. Что касается водителя, то его травмы не угрожают жизни.

Напомним, в пятницу, 15 октября, во время утреннего намаза террористы-смертники подорвали себя в мечети Имама Баргах. Известно о 32 погибших и 53 раненых людях. Такие данные предоставили медики иностранным СМИ. К этой мечети ходят молиться шииты. Мечеть находится в полицейском округе. По словам очевидцев теракта, в помещении произошло три взрыва подряд. Пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт. Такой же взрыв произошел на прошлой неделе в Кундузе. Тогда также прогремели взрывы в мечети. Теракт унес жизни 50 человек, ранения получили 150 человек. Напомним, что это уже не первый теракт в стране за последние месяцы. Ранее был взрыв в религиозной школе, в медресе Мазхар аль-Улюм, что находится в афганской провинции Хост. Тогда погибли семь человек.

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