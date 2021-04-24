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В Мексике возле военной базы упал вертолет: есть жертвы

Крушение произошло за военной базой на 19-м километре шоссе на Ларедо

сегодня, 02:55
Автор:

Ольга Чародий

24 апреля в Мексике в муниципалитете Аподака разбился вертолет. В результате катастрофы погиб, по меньшей мере, один человек, сообщает KGNS.

В Мексике возле военной базы упал вертолет: есть жертвы

За военной базой упал вертолет (фото из открытых источников)

Крушение произошло за военной базой на 19-м километре шоссе на Ларедо. На месте инцидента обнаружили тело человека. Предварительно, погибший – пилот вертолета.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Сейчас выясняются все обстоятельства крушения.

Мексиканские СМИ сообщают, что в самолете могли находиться три человека.

Напомним, в Сан-Паулу упал на землю вертолет с невестой, которая летела на собственную свадьбу. Вертолет с невестой должен был эффектно приземлиться на лужайке, где собрались гости и ожидалось проведение свадебной церемонии, однако при посадке, в нескольких метрах над землей машина вдруг по каким-то причинам не удержалась в воздухе и упал на землю. Невесте и пилоту удалось выбраться из вертолета самостоятельно. Но три человека, сопровождавших невесту в полете, получили ранения. На место прибыли пожарные, которые помогли им выбраться из рухнувшего вертолета. Вскоре после этого он загорелся. К счастью, вертолет сумели быстро потушить. 

Ранее в Хабаровске разбился вертолет МИ-8, все находившиеся на борту погибли. "На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 авиакомпании "Восток". По предварительной информации, на борту находились шесть человек. Здания и сооружения не пострадали", — говорится в сообщении.  Из-за ЧП погибли все шесть человек, находившихся на борту, а вскоре на месте аварии возник пожар, вертолет разлетелся на части.





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Источник: https://www.kgns.tv/2021/04/23/helicopter-crash-shuts-down-highway-in-mexico/
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